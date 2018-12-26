FİNANS

TANAP atıl durumdaki köy okullarını turizme kazandırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 12:12 | Son Güncelleme

TANAP'ın destek verdiği atıl durumdaki köy okullarını sosyal alan ve donatılara dönüştürerek bölge turizmine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, Eskişehir'de iki eski okul binasının tadilatı tamamlandı

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) destek verdiği, atıl durumdaki köy okullarını sosyal alan ve donatılara dönüştürerek bölge turizmine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında Eskişehir'in Yazıdere ve Çukurca köylerindeki iki eski okul binası, tadilatı tamamlanarak hizmete açıldı.

TANAP'tan yapılan açıklamada, şirketin, sosyal ve çevresel yatırım programları kapsamında Eskişehir Seyitgazi ilçesindeki 17 köy okulunun sosyal alanlara dönüştürülmesi sağlanarak Frig Vadisi'nin turizm merkezi olarak gelişimine katkıda bulunacağı bildirildi.

Bu kapsamda "Eski Köy Okulları Hayat Buluyor, Frig Vadisi Canlanıyor" projesiyle Yazıdere ve Çukurca köylerindeki iki okulun hizmete açıldığı belirtilen açıklamada, açılış törenine TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP Kalite, İSG, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ın katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, boru hattı güzergahındaki tüm şehirlerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek vermeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Frig Vadisi, doğal ve kültürel varlıklarıyla ciddi bir turizm potansiyeli taşıyor. Seyitgazi Belediyesi’nin bölgenin bu potansiyelini geliştirme yönündeki çalışmasının önemli aşamalarından birine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da TANAP'ın söz konusu projeyle, yörenin turistik, sosyokültürel ve ekonomik kalkınmasına destek verdiğini belirterek, "Amacımız, Frig Yolu adı verilen yürüyüş güzergahını turizm faaliyetleriyle canlandırarak turizm destinasyonu haline getirmek, Frig Vadisi güzergahı üzerinde projenin uygulanacağı mahallelerde geleneklerin yaşatılmasına katkıda bulunmak. Köyden ekonomik endişelerle göç yoluyla şehre giden nüfusun, gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde artan gelir potansiyeliyle köye dönmesinin önünü açmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
çukurca eskişehir Seyitgazi Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Yazıdere

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