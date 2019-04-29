TANAP, Sağlık Bakanlığına 20 ambulans hibe etti

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 20 acil yardım ambulansının, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hibe edileceği bildirildi.

TANAP'tan yapılan açıklamada, söz konusu protokolün TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol ve Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut tarafından 26 Nisan'da imzalandığı belirtildi.

Geçen yıl imzalanan bir önceki protokol kapsamında, 13 ambulansın teslim edildiği hatırlatılan açıklamada, "TANAP, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı kapsamında boru hattı güzergahındaki kırsal bölgelerde, sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkisinin artırılmasını desteklemek amacıyla 20 tam donanımlı ambulansı Sağlık Bakanlığına hibe ediyor." ifadesi kullanıldı.

