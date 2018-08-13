Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi'nin iki kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye ile komşu Gürcistan tarafından hayata geçirildiğini belirterek, "Azerbaycan, Türkiye ve komşu Gürcistan, bölgenin kalkınması, refah ve huzur için böyle büyük bir projenin hayata geçirilebileceğini tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

Bayraktar, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında düzenlenen 2. Hibe Çağrısı İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, TANAP'ın rekor sayılabilecek sürede tamamlandığını, 12 Haziran'da Azerbaycan ve Türkiye'nin ev sahipliğinde 49 yıl sürecek işletme dönemine geçildiğini söyledi.

Bayraktar, TANAP'ın Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını ve enerji arz kaynaklarının çeşitlendirilmesine de yardımcı olacağını ifade etti.

- "Türkiye'nin stratejik önemi güçlenecek"

Proje ile tarihte ilk defa Azeri gazının Avrupa ülkelerine ulaştırılacağını belirten Bayraktar, "Ayrıca, Türkiye’nin bölgesindeki stratejik önemi daha da güçlenmiş olacak. Toplam gaz ithalatımızda yüzde 10’un üzerinde paya sahip olması da gaz arzımızı çeşitlendirmek açısından fevkalade önem arz ediyor. Azerbaycan, Türkiye ve komşu Gürcistan, bölgenin kalkınması, refah ve huzur için böyle büyük bir projenin hayata geçirilebileceğini tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.