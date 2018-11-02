"TANAP ve TAP en düşük emisyona sahip projeler"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji ve Tabii Kaynaklar Direktörü Nandita Parshad, tamamen yenilenebilir enerji odaklı bir dünyaya geçiş için doğal gazın önemli kaynak olduğunu belirterek, "TANAP ve TAP, Avrupa Birliği (AB) standartları ve EBRD'nin performans kriterlerine göre dizayn edildi. Bu boru hatları tarihsel olarak en düşük emisyonlara sahip projeler." dedi.

Parshad, banka olarak hazırladıkları 5 yıllık yeni stratejik plan, enerji sektöründeki küresel gelişmeler ile TANAP ve TAP'ın finansmanına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yeni stratejiye göre iklim değişikliği ve hava kalitesiyle ilgili endişelerin daha önemli hale geldiğini ve doğal gazın iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yakıt olduğunu ifade eden Parshad, bu kapsamda kömür projelerine kapılarını tamamen kapattıkları söyledi.

Parshad, çok hızlı şekilde düşen maliyetler sayesinde yenilenebilir enerjideki kurulu gücün giderek arttığına dikkati çekerek, "Bu büyümede doğal gazın rolü çok önemli. Doğal gaz artık TANAP ve TAP projeleriyle daha önce gaza erişimi olmayan ülkeler için uygun bir opsiyon haline geldi. Tabii bu noktada doğal gazı temiz bir şekilde taşımak da çok önemli. TANAP ve TAP, AB standartları ve EBRD'nin performans kriterlerine göre dizayn edildi. Bu boru hatları tarihsel olarak en düşük emisyonlara sahip projeler." diye konuştu.