FİNANS

"TANAP ve TAP en düşük emisyona sahip projeler"

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

EBRD Enerji ve Tabii Kaynaklar Direktörü Nandita Parshad: - "TANAP ve TAP, Avrupa Birliği standartları ve EBRD'nin performans kriterlerine göre dizayn edildi. Bu boru hatları tarihsel olarak en düşük emisyonlara sahip projeler" - "5 yıllık strateji planımıza göre, kömür projelerine kapılarımızı tamamen kapattık" - "TAP'a sağlayacağımız 500 milyon avroluk finansmanı bu yıl sonuna kadar kapatmayı düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji ve Tabii Kaynaklar Direktörü Nandita Parshad, tamamen yenilenebilir enerji odaklı bir dünyaya geçiş için doğal gazın önemli kaynak olduğunu belirterek, "TANAP ve TAP, Avrupa Birliği (AB) standartları ve EBRD'nin performans kriterlerine göre dizayn edildi. Bu boru hatları tarihsel olarak en düşük emisyonlara sahip projeler." dedi.

Parshad, banka olarak hazırladıkları 5 yıllık yeni stratejik plan, enerji sektöründeki küresel gelişmeler ile TANAP ve TAP'ın finansmanına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yeni stratejiye göre iklim değişikliği ve hava kalitesiyle ilgili endişelerin daha önemli hale geldiğini ve doğal gazın iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yakıt olduğunu ifade eden Parshad, bu kapsamda kömür projelerine kapılarını tamamen kapattıkları söyledi.

Parshad, çok hızlı şekilde düşen maliyetler sayesinde yenilenebilir enerjideki kurulu gücün giderek arttığına dikkati çekerek, "Bu büyümede doğal gazın rolü çok önemli. Doğal gaz artık TANAP ve TAP projeleriyle daha önce gaza erişimi olmayan ülkeler için uygun bir opsiyon haline geldi. Tabii bu noktada doğal gazı temiz bir şekilde taşımak da çok önemli. TANAP ve TAP, AB standartları ve EBRD'nin performans kriterlerine göre dizayn edildi. Bu boru hatları tarihsel olarak en düşük emisyonlara sahip projeler." diye konuştu.

Banka olarak TANAP'a 500 milyon dolarlık finansman sağladıklarını anımsatan Parshad, projenin diğer finans kuruluşları tarafından da fonlandığını kaydetti.

Parshad, şu anda odak noktasının TAP olduğunu dile getirerek, "TAP ile Arnavutluk, Yunanistan ve İtalya'ya doğal gaz gelecek. Böylece, bu ülkelerde yeni altyapı yatırımı ihtiyaçları doğacak. TAP ayrıca ters akış gaz gönderimine de uygun dizayn edildi ve bu anlamda da esneklik sağlıyor. EBRD olarak TAP'a sağlayacağımız 500 milyon avroluk finansmanı bu yıl sonuna kadar kapatmayı düşünüyoruz. Aynı şekilde proje için EBRD'nin kreditör şemsiyesi altında olacak şekilde başka finans kuruluşlarından da 500 milyon avroluk bir finansman oluşturulacak. Böylece, TAP için bir milyar avroluk finansman sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

- "Yeni oyun değiştirici batarya teknolojisi"

Diğer taraftan yenilenebilir enerji ve batarya teknolojilerine de yatırımlarının süreceğini ifade eden Parshad, şu anda Çin'in yenilenebilir enerjiye ve ekipman endüstrisine yaptığı yatırımlara bağlı olarak fiyatların daha ucuzladığını anlattı.

Parshad, yenilenebilir enerji fiyatlarındaki dramatik düşüşten sonra sektördeki "yeni oyun değiştiricinin" batarya teknolojisi olduğuna işaret ederek, "Biz de farklı ülkelerde pilot batarya projeleri uygulamaya başlayacağız ve bataryanın yatırım yapmaya değer olduğunu göstereceğiz." dedi.

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EBRD EBRD Enerji ve Tabii Kaynaklar Direktörü Nandida Parshad kömür finansmanı TANAP TAP

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