FİNANS

TANAP ve TAP Yunanistan sınırında birleşti

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 11:47 | Son Güncelleme

Güney Gaz Koridoru'nun en büyük parçasını oluşturan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ile koridorun Avrupa ayağı Trans Adriyatik Boru Hattı Meriç nehri kıyısında birleşti

İSTANBUL (AA) - Güney Gaz Koridoru'nun en büyük parçasını oluşturan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile koridorun Avrupa ayağı Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP), Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç nehri kıyısında yapılan kaynakla birleştirildi.

TANAP ve TAP şirketlerinden yapılan açıklamaya göre, Güney Gaz Koridoru'nda önemli bir aşama daha gerçekleştirildi.

Koridorun en büyük parçasını oluşturan ve Türkiye topraklarında 20 il ve 67 ilçeden geçerek bin 850 kilometre uzunluğa ulaşan TANAP, Şah Deniz 2 sahasından Avrupa'ya gaz aktarımını sağlayacak TAP'a bağlandı.

İki boru hattını birleştiren "altın kaynak" TANAP ve TAP temsilcilerinin nezaretinde Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri kıyısında yapıldı.

Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğine önemli derecede katkı sağlayacak ve kaynaklarını çeşitlendirecek TANAP'ın ilk bölümü, haziran ayında Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının katılımıyla devreye alınmıştı.

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan TANAP, bu kapasitenin 6 milyar metreküpünü Türkiye'ye taşırken, kalan 10 milyar metreküplük kapasiteyi TAP'a aktaracak.

Bu kapasite Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi üzerinden İtalya'ya taşınacak. 550 kilometresi Yunanistan'dan, 215 kilometresi Arnavutluk'tan, 105 kilometresi Adriyatik Denizi'nden ve 8 kilometresi İtalya'dan geçecek ve toplam uzunluğu 878 kilometre olan TAP, TANAP ve Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (SCP) ile Güney Gaz Koridoru’nu oluşturuyor.

PARTNERHerkes ev yapıyorlar sandı ama, ortaya çıkan şey şaşırttı!Herkes ev yapıyorlar sandı ama, ortaya çıkan şey şaşırttı!
Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmazHisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz
BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttıBKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Gaz Koridoru TANAP TAP

En Çok Okunan Haberler

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Milyonları ilgilendiren karar! Yargıtay: 'Patron prim ödemesini fazla mesaiye sayamaz'

Milyonları ilgilendiren karar! Yargıtay: 'Patron prim ödemesini fazla mesaiye sayamaz'

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Bakanlık peşlerinde! Soğan fiyatını arttırmak için depoya hapsettiler

Bakanlık peşlerinde! Soğan fiyatını arttırmak için depoya hapsettiler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 14,5 milyon ton taş döküldü

Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 14,5 milyon ton taş döküldü

Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.