İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa'nın 10 yıllardır konuştuğu fakat hayata geçiremediği doğalgaz boru hattı projesini kardeş Azerbaycan ile omuz omuza gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sadece son 2-3 haftada yaptıklarımıza baktığınızda, hepsi dünyanın en ileri teknolojik, en stratejik projeleri. AK Parti bütün bunları yapıyor. Çok net ifade edeyim ki o birilerinin akıllarında ve fikirlerinde büyük ve güçlü Türkiye idealine beton dökmek var da onun için 'beton, beton' diyorlar. Fikri neyse zikri odur. Türkiye'nin geleceğine, yapılmış projelere beton dökmek. Ey muhalefetin adayları, TANAP'ı da yıkacak mısınız, sondaj gemimizi de durduracak mısınız? Yıkmak, yok etmekten başka ne vaat ediyorsunuz? İşte, onlar konuşacak, biz yapmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu. Albayrak, Sultangazi Cebeci Rehabilitasyon Projesi Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'yi büyütme ve geliştirmenin gayreti içerisinde bir siyasi hareket olduğunu ve büyük projelerle daha modern ve müreffeh bir Türkiye'nin temellerini attığını söyledi. Enerji ve maden alanlarının da büyük ve güçlü Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olduğunu dile getiren Albayrak, "birileri yıkma, durdurma vaadi içindeyken" kendilerinin duraksamadan yorulmadan ülkeye hizmet idealinde olduklarını anlattı.

Albayrak, "ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz" şiarı içinde bu projeleri ürettiklerini ifade ederek, son 2-3 haftada enerji alanında açıkladıkları büyük projeleri anımsattı. Bu kapsamda Hakkari Çukurca'da sınırın sıfır noktasında Türkiye tarihinde ilk defa bir sondaj kulesinin temelini attıklarını aktaran Albayrak, bu adımın en son teknolojik ekipmanlarla yapıldığını ve yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu anlattı. Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih'i Akdeniz'deki ilk deniz sondajını yapmak üzere uğurladıklarını hatırlatan Albayrak, Türkiye'nin kendi mühendisleriyle Akdeniz'de petrol ve gaz arayacağını kaydetti. Albayrak, tonu 200 dolar olan hammadde halindeki borun tonu 400 bin dolarlık stratejik bir ürüne dönüştürülmesi amacıyla kurulacak tesis için anlaşma imzalandığını ifade ederek, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dört devlet başkanının katılımıyla devreye alınan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) önemine işaret etti. Avrupa'nın 10 yıllardır konuştuğu fakat hayata geçiremediği doğalgaz boru hattı projesini kardeş Azerbaycan ile omuz omuza gerçekleştirdiklerini dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:

"Çok güzel bir söz var ya 'gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri var hakikati söylemez.' Birileri konuşuyor, hele de son dönemde. Diyorlar ya 'bunlar beton, beton, başka birşey yok' diye. Sadece son 2-3 haftada yaptıklarımıza baktığınızda, hepsi dünyanın en ileri teknolojik, en stratejik projeleri. AK Parti bütün bunları yapıyor. Çok net ifade edeyim ki o birilerinin akıllarında ve fikirlerinde büyük ve güçlü Türkiye idealine beton dökmek var da onun için 'beton, beton' diyorlar. Fikri neyse zikri odur. Türkiye'nin geleceğine, yapılmış projelere beton dökmek. Ey muhalefetin adayları, TANAP'ı da yıkacak mısınız, sondaj gemimizi de durduracak mısınız? Yıkmak, yok etmekten başka ne vaat ediyorsunuz? İşte, onlar konuşacak, biz yapmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza nefretlerinde ortak paydada buluştukları için, millete hiçbir proje sunamayanlara kulak asmayacağız. Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olacağız, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz çünkü milletimiz bunu hakediyor."

- "İş güvenliği ve çevre sorunları tarihe karışacak" Sultangazi Cebeci bölgesindeki taş ocaklarında başlattıkları rehabilitasyon süreci kapsamında bölgedeki mevcut ruhsatları yeni ruhsatlarla birleştirdiklerini ve tesis sayısının 41'den 11'e, işletme sayısının da 2'ye düşürüldüğünü belirten Albayrak, "Tüm tesisleri standart bir çerçeveye oturtuyoruz. Kırma, eleme, yıkama tesislerini ocak içerisine yerleştirerek, konveyör bantlı üretim bedelini hayata geçiyoruz. Bu, artık toz toprak, patlatma, iş sağlığı ve güvenliği açısından bütün bu riskin elimine edilmesi demek." diye konuştu. Albayrak, bu adımları atarken madencilik alanında da boş durmadıklarını ve katma değer üretecek, çevreye duyarlı ve maden gelirlerini artıracak stratejik bir süreci başlattıklarını belirtti. Gerçekleştirilen programın da bunun en güzel örneklerinden birisi olduğunu söyleyen Albayrak, Cebeci'de yol ve inşaatlarda kullanılan önemli bir maden olan agrega zenginliği bulunduğunu dile getirdi. Albayrak, ilçe geliştikçe yaşam alanlarının buradaki taş ocaklarıyla çok yakınlaştığını ve bu duruma bölgedeki üretim tesislerinin artmasının da etki ettiğini ifade etti.

Sultangazililerin bu etkiler sebebiyle güvenlik ve çevre sorunları yaşamaya başladığına dikkati çeken Albayrak, bölgede yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için iki yıldır titiz bir çalışma yürüttüklerini ve maden bölgesi uygulaması sürecinin başladığını anlattı. Albayrak, burada belediye, özel sektör ve akademi olarak birçok paydaşla çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Önce projenin stratejik altyapısını oluşturduk, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Atiye Tuğrul hocamız büyük bir mesai harcadı. 10 yıllar süren bu sorunu titiz çalışma sonucunda hayata geçiriyoruz. Haftaya ihale süreci başlıyor. Bu yaz inşaat ve düzenleme süreci de son sürat başlayacak. Özelikle bitişik veya birbirine yakın ruhsat sahalarının birleştirilmesiyle hammaddelerin ortak faaliyetlerle üretilmesi imkanının sağlanmasıyla çok önemli bir adım atıyoruz. Bugün Cebeci'de 16 ocakta 41'den fazla kırma ve eleme tesisi var. Bu tesislerden çıkan toz yeri geliyor 40 metre yüksekliğe kadar çıkıyor. Çevre kirliliğine neden olan ciddi bir toz ve karbondioksit salımı söz konusu. 60 metrelik patlama derinlikleriyle, taş savrulması ve yüksek titreşim, gürültü ve saha şoku gibi tehlikelere neden oluyor. Bu durum haliyle burada yaşayanları olumsuz etkiliyor.