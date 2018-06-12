TANAP'ın açılış töreni

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) maddi yatırımın çok ötesinde bir anlam ve değere sahip yüzyılın en önemli projelerinden olduğunu belirterek, "TANAP, aynı zamanda kardeşliğe yapılan yatırımdır. İki devlet bir millet ülküsünün sınırları aşarak yeni coğrafyalara, yeni insanlara ulaşmasıdır. İki ülke arasındaki hakiki dostluğun ve muhabbetin geleceğe bırakacağı en büyük mirastır." dedi.

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP'ın, gaz dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan Eskişehir Kompresör ve Ölçüm İstasyonu'nda yapılan açılış töreninde konuşan Albayrak, projenin Türk-Azeri kardeşliğinin yeni sembolü olduğunu söyledi. Albayrak, bugünün bölge enerji tarihi açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Albayrak, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında kurulan bölgesel iş birliğinin yeni kıtalara ulaşarak küresel iş birliğine dönüştüğünü belirterek, TANAP'ın istikrarın, güçlü liderlik ve vizyonun projesi olduğunu vurguladı.