TANAP'ın açılış töreni

ESKİŞEHİR (AA) - Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için seferber olduklarını belirterek, "Çalışmalarımız neticesini verdi. Proje zamanında ve 8 milyar dolardan az bütçeyle hayata geçirildi." dedi.

Abdullayev, Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP'ın, gaz dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan Eskişehir Kompresör ve Ölçüm İstasyonu'ndaki açılış töreninde, SOCAR'ın Türkiye'nin en büyük dış yatırımcılarından olduğunu anımsatarak, projenin iki ülke arasında atılan en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

"Bir millet iki devlet" sözünün bu projelerle doğrulandığını ifade eden Abdullayev, şunları kaydetti:

"SOCAR, iki kardeş devlet Türkiye ve Azerbaycan arasında ticari bağları daha da güçlendirmek, stratejik sermayeleri desteklemek için önemli görevler üstlendi. Enerji sektöründe yatırımlarıyla SOCAR, Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısıdır. Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine her zaman güvendik. TANAP bu güvenin arkasında yatan dostluğumuzun ve işbirliğimizin önemli bir göstergesi olarak faaliyete geçiyor. Azerbaycan'dan İtalya'ya kadar uzanan 3 bin 500 kilometrelik Güney Gaz Koridoru'nun önemli bölümü olan TANAP'ın inşası tarihi bir karardır. Bu SOCAR için büyük bir sınavdı ve bunu başarmak için bütün gücümüzle seferber olduk. Çalışmalarımız neticesini verdi. Proje zamanında ve 8 milyar dolardan az bütçeyle hayata geçirildi."