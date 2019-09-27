TANAP'ın ikinci fazı da tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacaTrans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile ilgili olarak, "Geçtiğimiz yıl Eskişehir’de bir açılış yapılmıştı, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın katılımıyla. Şu anda o hattın Edirne’ye olan ikinci fazı da tamamlandı. Bugünlerde test ve kontrolleri yapılıyor." dedi. Bakan Dönmez, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Son dönemde petrol fiyatlarının uluslararası jeopolitik gelişmeler nedeniyle yükseldiğini dile getiren Dönmez, Suudi Arabistan’daki önemli petrol tesislerine yapılan saldırıyla üretimde düşüş yaşandığını söyledi. Dönmez, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol üreticilerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Kendi üretimini neredeyse yüzde 50 azaltmış oldu. Yaklaşık olarak dünyada baktığınızda bu yüzde 5’lere tekabül etmiş oluyor. Önemli bir rakam" diye konuştu. Uluslararası petrol piyasasında arz ve talebin dengede gitmesi gerektiğine işaret eden Dönmez, Suudi Arabistan gibi önemli bir aktörün tedariğinde yaşanan sorunların fiyatları yakından etkilediğini dile getirdi.

Dönmez, Türkiye'nin de oluşan bu fiyatlardan etkilendiğini dile getirerek, "Bizler de uluslararası oluşan bu fiyatlardan etkilenmiş oluyoruz. Çünkü rafinerilerimiz bu oluşan fiyatlar üzerinden ham petrollerini alıyorlar. Orada bir mekanizma var. Kur, petrol fiyatlarındaki değişkenler sürekli izleniyor. Dikkat ederseniz zaman zaman fiyatlar yükseliyor, zaman zaman da fiyatlar düşmüş oluyor. Bu şekilde de tabi pompalara da yansımış oluyor." diye konuştu. - TANAP ve Türk Akımı Türkiye'nin uluslararası enerji projelerinden TANAP'ta önemli bir ilerlemenin gerçekleştiği bilgisini veren Dönmez, "Geçtiğimiz yıl Eskişehir’de bir açılış yapılmıştı, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın katılımıyla. Şu anda o hattın Edirne’ye olan ikinci fazı da tamamlandı. Bugünlerde test ve kontrolleri yapılıyor. O hatla gelen gazın bir kısmı Edirne üzerinden Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya’da sonlanacak şekilde planlanmıştı." dedi. Dönmez, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz iletimini amaçlayan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nda ise çok hızlı yol alındığını ifade ederek, "Zaten geçtiğimiz yıl denizdeki hatların yapımı tamamlanmıştı. Şimdi karada terminalin alış ünitesinin yapımı devam ediyor. Toplamda yapılan iki hattan biri doğrudan bizim iletim hatlarımıza bağlanacak. Diğeri de Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya gitmiş olacak." dedi.

TürkAkım projesinde yıl sonunda tamamlanacak şekilde planlamalar yapıldığını aktaran Dönmez, her iki projeyi de Türkiye'nin ve bölgenin arz güvenliğine katkı sağlayacak projeler olarak değerlendirdiklerini anlattı. - Üçüncü ünitenin sınırlı inşaat izniyle alakalı girişimler sürüyor Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali (NGS) olacak Akkuyu NGS'de inşaatın sürdüğünün bilgisini veren Dönmez, ikinci ünitenin inşaat lisansının Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından ağustos ayında verildiğini belirterek, "Orada biliyorsunuz, 4 ünite planlanmıştı. Üçüncü ünite ile ilgili de sınırlı inşaat izninin alınması ile alakalı girişimler devam ediyor. İnşallah hedefimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ilk üniteyi devreye almak." şeklinde konuştu. Dönmez, Sinop'ta ise yapılması öngörülen nükleer tesiste Japonlarla yapılacak iş birliğinin sonlandığını anımsatarak, "Sinop'ta aslında yola Japonlarla birlikte çıkmıştık. Karşılıklı görüşerek, Japonlarla o projede ilerlememe kararı vermiş olduk ama bu Japonlarla bizim bundan sonra hiçbir alanda beraber olmayacağımız anlamına gelmiyor. Yerli ve yenilenebilir kaynakların Türkiye’de ekonomiye ve sisteme kazandırılması konusunda onlarla yine iş birliğimiz devam edecek." diye konuştu.

Türkiye'nin uzun dönemden beri nükleer güç santraline sahip olma hayalinin yakında gerçekleşeceğini bildiren Dönmez şunları kaydetti: "Nükleer stratejimiz çok eski başlayan ama maalesef uzunca yıllardır hayata geçirilemeyen bir konuydu. Hamdolsun artık 50-60 yıllık bir hayalimiz Akkuyu ile gerçekleşiyor. Fakat Sinop’ta nükleer projelere devam edeceğiz. Alan bir kere orada çok uygun. Dolayısıyla o alana ilişkin olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz ama bundan sonra hangi ülke ve hangi teknoloji ile devam edeceğimiz bundan sonraki müzakereler sonucunda ortaya çıkmış olacak." - Rusya enerji haftasına katılım Dönmez, gelecek hafta Rusya’da enerji haftası olduğunu hatırlatarak, "Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız, Astana süreci kapsamında Sayın Putin ve Ruhani’yi ağırlamıştı. Orada Sayın Putin’in Sayın Erdoğan’a Rusya’da düzenlenecek olan enerji haftası için daveti oldu. Cumhurbaşkanımız da yoğun programı nedeniyle kendilerinin katılamayacağını ama enerji bakanımızın ülkemizi temsil edeceğini söyledi. Bu kapsamda gelecek hafta Rusya’ya gidiyor olacağız.”

- Doğu Akdeniz’de son durum Doğu Akdeniz’de 5-6 yıldır sismik çalışmaların devam etttiğini, son 1-2 yıldır da çalışmalara ağırlık verildiğini belirten Dönmez, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yıl ilk sondajımızı Alanya’da yaptık. Sondaj gemimiz Fatih birdi. Ona bir kardeş olarak aynı teknik özelliklerde Yavuz Gemisi'ni getirdik. O da Karpaz bölgesinde çalışmaya başlamıştı ve Karpaz’daki çalışmalarını bitirdi. Şimdi oradaki veriler değerlendiriliyor. Gemi Mersin'in Taşucu Limanı'nda bir sonraki operasyon için gerekli hazırlıklar yapılmak üzere beklemede. Çalışmalar biter bitmez yeni lokasyonuna gidecek. Fatih Gemisi de adanın batısında Güzelyurt'ta çalışmasına devam ediyor. Orada aşağı yukarı 4 bin metreleri aştık, 5 bin 500 metrelik bir sondaj derinliği hedefliyoruz." - Madencilikte sıfır tolerans vurgusu Dönmez, maden arama faaliyetlerine karşı oluşan endişelere ilişkin de "Vatandaşlarımız kesinlikle endişe etmesinler, madencilik faaliyeti biter bitmez o sahalar eski haline getirilecek. Getirilemezse faaliyetlerden aldığımız bir ruhsat harcı bedeli var. Bunun yüzde 30’luk kısmı bir fonda toplanıyor. Madencinin yapmadığı işi, devlet yapmak durumunda." diye konuştu.