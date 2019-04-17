FİNANS

TANAP'tan Avrupa'ya gaz temininde son aşamaya gelindi

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

TANAP'tan Avrupa'ya gaz temininde son aşamaya gelindi

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'ın Şahdeniz 2 sahasından çıkarılan gazın Avrupa piyasalarına ulaştırılmasına katkı sağlayacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) ikinci fazında son aşamaya gelindiği ve 15 Nisan itibarıyla boru hattına test amaçlı gaz verilmeye başlandığı bildirildi.

TANAP'tan yapılan açıklamada, projenin geçen yıl haziranda gerçekleştirilen törenle ilk fazının devreye alındığı ve Türkiye'ye gaz akışının başladığı anımsatıldı.

Projenin ikinci fazını oluşturan ve Eskişehir'den Edirne-İpsala'ya kadar uzanan ikinci fazında da son aşamaya gelindiği belirtilen açıklamada, "Avrupa'ya gaz temini için planlanan ikinci fazın devreye alınması kapsamında, 15 Nisan 2019 itibarıyla sisteme gaz alımına başlandı. Sistemin tamamen devreye alınarak Haziran 2019'da Avrupa'ya test amaçlı gaz arzına hazır hale gelmesi planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

TANAP'ın Avrupa'ya gaz arzına hazır hale gelmesinin ardından Güney Gaz Koridoru'nun son halkası olan ve Türkiye-Yunanistan sınırından başlayarak İtalya'ya kadar uzanan Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) inşaatının tamamlanarak gaz alımına hazır hale getirilmesinin bekleneceği bildirildi.

Toplam bin 850 kilometre uzunluğa sahip olacak TANAP'tan yıllık 16 milyar metreküp doğal gaz taşınacak. Söz konusu miktarın 6 milyar metreküpü Türkiye'nin talebinin karşılanması için kullanılacak. Kalan 10 milyar metreküplük kısım ise Avrupa'ya gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa doğal gaz Şahdeniz 2 TANAP TAP

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