TANAP'tan gelen gaz 4 milyar metreküpe ulaşacak

EDİRNE (AA) - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, 30 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 arasında TANAP'tan Türkiye’ye toplam 1 milyar 250 milyon metreküp doğal gaz gönderildiğini belirterek, "Haziran sonuna kadar 2 milyar metreküp, 2019 sonuna kadar da 4 milyar metreküp gaz teslim etmiş olacağız." dedi.

Düzyol, İpsala'da bulunan TANAP MS4 ölçüm istasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi ve projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TANAP'ın ticari işletmecilik faaliyetlerini 190 personelle sürdürdüğünü kaydeden Düzyol, projenin başlangıcında 11,77 milyar dolarlık yatırım maliyeti hesapladıklarını ancak bunun yaklaşık yüzde 41 tasarrufla 7 milyar dolar seviyesine kadar düşürüldüğünü anımsattı.

Düzyol, proje kapsamında 30 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 arasında toplam 1 milyar 250 milyon metreküp doğal gazın Türkiye’ye taşındığını belirterek, "Haziran sonuna kadar 2 milyar metreküp, 2019 sonuna kadar da 4 milyar metreküp gaz teslim etmiş olacağız." ifadesini kullandı.