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TANAP'tan Gelibolu'daki balıkçılara destek

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 13:19 | Son Güncelleme

TANAP'tan Gelibolu'daki balıkçılara destek

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) doğrudan hibe fonlama mekanizması kapsamında, Gelibolu Kavakköy'deki Su Ürünleri Kooperatifine üye balıkçılar için hayata geçirilen soğuk hava deposunun modernizasyonunun tamamlandığı bildirildi.

TANAP'tan yapılan açıklamada, Gelibolu Kavakköy Beldesi Su Ürünleri Kooperatifi’nin yürüttüğü "Geleneksel Ağla Tekne Balıkçılığının Modernizasyonu Projesi"nin desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu proje sayesinde teknolojisi yenilenerek atıl kalmaktan kurtarılan Balıkçı Barınağı Buzhanesi’nde, avlanan su ürünlerinin daha az maliyetlerle, güvenilir ve hijyenik koşullarda depolanabileceği ifade edildi.

Kavakköy'de Su Ürünleri Kooperatifine üye balıkçılar için hayata geçirilen soğuk hava deposunun modernizasyonunun tamamlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soğutma ve şoklama ekipmanları ile balık ağlarının yenilendiği, bina tadilatının gerçekleştirilerek yeni ofis mobilyalarının tedarik edildiği projenin açılış törenine Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, TANAP Sosyal Çevresel Yatırım Programları Uzmanı Mutlu Erdem ve proje faydalanıcısı kooperatif üyeleri katılım gösterdi. Türkiye denizlerinde bulunan deniz balığı türlerinin üçte biri Çanakkale’de bulunuyor. Bölgede faaliyet gösteren Kavakköy Su Ürünleri Kooperatifi, üyelerine pazarlama, sosyal, ekonomik ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği konularında destek sağlıyor. TANAP SEIP tarafından doğrudan hibe fonlama mekanizması kapsamında altyapısı yenilenen ve ortak kullanıma sunulacak olan Balıkçı Barınağı Buzhanesi’nde daha az maliyet ve daha hijyenik koşullarda depolama yapılabilecek. Proje sayesinde balıkçıların elde ettikleri gelirin artırılması, bölgesel balıkçılık sektörünün kaliteli ve rekabetçi hale getirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor."

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Anahtar Kelimeler:
balıkçılık doğal gaz enerji TANAP

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