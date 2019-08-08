TANAP’tan iki yeni sağlık projesi

İstanbul, 8 Ağustos (DHA) - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Doğrudan Fonlama Mekanizması kapsamında iki yeni sağlık projesi oluşturdu.

TANAP’ın Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ile imzaladığı anlaşmayla serebral palsili çocukların eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımı hedeflenirken, Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı ile imzaladığı anlaşma kapsamında Primer İmmün Yetmezlik hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmayı ve hastalığın tanı ve tedavi olanaklarının artırılması amaçlanıyor.

TANAP Merkez Ofisi’nde düzenlenen törende, TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Süheyla Gürkan ve Candan Bişeyler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Gülsan Sucak’ın katılımlarıyla sözleşmeler imzalandı.

Türkiye’de serebral palsili bireylerin eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını sağlayarak, onları üretken, bağımsız bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlayan SERÇEV ile imzalanan anlaşma ile TANAP güzergahında bulunan şehirlerde maddi durumu yetersiz serebral palsili bireylerin ve ailelerinin tespiti, medikal ürün ihtiyaçlarının belirlenmesi, okullarda fiziksel iyileştirmelerle özel eğitim ve kaynaştırma sınıflarının açılması ve oyun parklarında bedensel yetersizliği olan öğrencilere yönelik iyileştirmeler yapılacak. TANAP’ın 5.5 milyon lira katkı sağladığı projeyle 200 serebral palsili bireye ulaşılarak, toplumsal hayata katılımlarının artırılması, eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve böylece akademik becerilerinin artırılması, eğitmenlerin ise eğitilerek mesleki kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Primer immün yetmezlik hastaları için tanı merkezi

Candan Bişeyler Vakfı’nın “CAN’ınız sağ olsun” projesine verilen destek kapsamında da öksüz hastalık olarak tanımlanan Primer İmmün Yetmezlik konusunda farkındalık oluşturulması, hastalığın tanı olanaklarının artırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. TANAP’ın 6.2 milyon lira ile desteklediği proje kapsamında, halihazırda genetik tanı konması için olanağı bulunmayan ve tanı konulmayı bekleyen 0-7 yaş aralığında primer immün yetmezlik belirtileri gösteren 100 hastaya ulaşılması, hastalığın başarılı tedavi oranının artırılması, başarısız tedavilerden kaynaklı maddi kayıpların ve hastalıktan kaynaklı ölüm oranlarının azaltılması ve hastalıkla ilgili akademik çalışma sayısının artırılması öngörülüyor. Ankara’da uygulanacak olan proje, tüm Türkiye’ye hizmet verecek. (Fotoğraflı)



