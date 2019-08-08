FİNANS

TANAP’tan iki yeni sağlık projesi

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Doğrudan Fonlama Mekanizması kapsamında iki yeni sağlık projesi oluşturdu.

TANAP’tan iki yeni sağlık projesi

İstanbul, 8 Ağustos (DHA) - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Doğrudan Fonlama Mekanizması kapsamında iki yeni sağlık projesi oluşturdu.
TANAP’ın Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ile imzaladığı anlaşmayla serebral palsili çocukların eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımı hedeflenirken, Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı ile imzaladığı anlaşma kapsamında Primer İmmün Yetmezlik hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmayı ve hastalığın tanı ve tedavi olanaklarının artırılması amaçlanıyor.
TANAP Merkez Ofisi’nde düzenlenen törende, TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Süheyla Gürkan ve Candan Bişeyler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Gülsan Sucak’ın katılımlarıyla sözleşmeler imzalandı.
Türkiye’de serebral palsili bireylerin eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını sağlayarak, onları üretken, bağımsız bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlayan SERÇEV ile imzalanan anlaşma ile TANAP güzergahında bulunan şehirlerde maddi durumu yetersiz serebral palsili bireylerin ve ailelerinin tespiti, medikal ürün ihtiyaçlarının belirlenmesi, okullarda fiziksel iyileştirmelerle özel eğitim ve kaynaştırma sınıflarının açılması ve oyun parklarında bedensel yetersizliği olan öğrencilere yönelik iyileştirmeler yapılacak. TANAP’ın 5.5 milyon lira katkı sağladığı projeyle 200 serebral palsili bireye ulaşılarak, toplumsal hayata katılımlarının artırılması, eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve böylece akademik becerilerinin artırılması, eğitmenlerin ise eğitilerek mesleki kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.
Primer immün yetmezlik hastaları için tanı merkezi
Candan Bişeyler Vakfı’nın “CAN’ınız sağ olsun” projesine verilen destek kapsamında da öksüz hastalık olarak tanımlanan Primer İmmün Yetmezlik konusunda farkındalık oluşturulması, hastalığın tanı olanaklarının artırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. TANAP’ın 6.2 milyon lira ile desteklediği proje kapsamında, halihazırda genetik tanı konması için olanağı bulunmayan ve tanı konulmayı bekleyen 0-7 yaş aralığında primer immün yetmezlik belirtileri gösteren 100 hastaya ulaşılması, hastalığın başarılı tedavi oranının artırılması, başarısız tedavilerden kaynaklı maddi kayıpların ve hastalıktan kaynaklı ölüm oranlarının azaltılması ve hastalıkla ilgili akademik çalışma sayısının artırılması öngörülüyor. Ankara’da uygulanacak olan proje, tüm Türkiye’ye hizmet verecek. (Fotoğraflı)

TANAP’tan iki yeni sağlık projesiTANAP’tan iki yeni sağlık projesi

PARTNERTürkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Ülker ikinci çeyrekte cirosunu yüzde 38.7 artırdıÜlker ikinci çeyrekte cirosunu yüzde 38.7 artırdı
Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattıKurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Tarlada 4 lira, pazarda 16 lira

Tarlada 4 lira, pazarda 16 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülker ikinci çeyrekte cirosunu yüzde 38.7 artırdı

Ülker ikinci çeyrekte cirosunu yüzde 38.7 artırdı

Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı

Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı

Türkiye-Ukrayna İş Forumu

Türkiye-Ukrayna İş Forumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TGDF’den iş birliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TGDF’den iş birliği

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.