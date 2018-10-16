TANAP'tan sosyal sorumluluk projesi

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Doğrudan Yatırım Fonlama Mekanizması kapsamında, Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) ile "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" projesini gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TANAP, güzergahı üzerinde yapılan ihtiyaç analizinin sonuçlarına uygun şekilde tasarlanan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) ile Türkiye'nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, sürdürülebilir kalkınma için dezavantajlı sosyal grupları toplumsal yaşama entegre etmeyi amaçlayan DİSODER ile imzalanan iş birliği anlaşmasıyla "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" projesi hayata geçirilecek.

TANAP'ın 5,9 milyon lira katkı sağladığı projeyle, boru hattı güzergahında bulunan Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa illerinde 3 bin 600 engellinin ve ailelerinin bilinçlendirilmesi, en az yüzde 15’inin sosyal hizmetlerle erişimi, 5 pilot mekana engelliler için donanım sağlanarak düzenlenmesi, engelliler ve işverenlerin bir araya getirilerek iş hayatına katılımları için imkan tanınması hedefleniyor.