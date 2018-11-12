FİNANS

"Tane zeytin" satışında talebe yetişemiyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türk askerinin kumanyası için üretimine başladığı ve zamanla büyük ilgi gören 11 ve 20 gramlık küçük ambalajlı zeytinde talebe yetişemeyen Marmarabirlik, bu alanda 1,9 milyon avro yatırımla seri üretime geçti - Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: - "TSK'nın yanı sıra bütün otel ve restoranlar, okul kantinleri, üniversite yurtları ve kahvaltı salonlarından şu anda müthiş bir talep var. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz"

HALUK YÜKSEL - Dünyanın en büyük "sofralık zeytin" üreticilerinden Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türk askerinin kumanyası için üretimine başladığı ve zamanla büyük ilgi gören 11 ve 20 gramlık küçük ambalajlı zeytinde talebe yetişemiyor.

Tesislerinde, bu alanda daha yüksek kapasite için 1,9 milyon avro yatırımla seri üretime geçen birlik, küçük ambalajlı zeytin için Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yanı sıra otel ve restoranlar, okul kantinleri, üniversite yurtları ve kahvaltı salonlarından yoğun talep alıyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil ve siyah 3 zeytinden oluşan 11 gramlık ve 7 zeytin bulunan 20 gramlık ambalajlardaki ürünleri ilk olarak "Fırat Kalkanı Harekatı" kapsamında askerlerin kumanyası için ürettiklerini hatırlattı.

Asa, zamanla yüksek satış miktarlarına ulaştıklarını, bu nedenle projeyi geliştirmek ve daha yüksek kapasiteleri yakalamak için 1,9 milyon avro civarında yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla seri üretim yapmaktayız. Aynı zamanda daha önce manuel yöntemle dolum yapılırken ve gramajıyla ilgili sıkıntı yaşanırken, şu an itibarıyla elektronik tartım yapan ve aynı zamanda çok seri üretim yapan bir tesis kuruldu. TSK'nın yanı sıra bütün otel ve restoranlar, okul kantinleri, üniversite yurtları ve kahvaltı salonlarından şu anda müthiş bir talep var. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz."

- "Marmarabirlik'e bir yılda 55 milyon liralık katkı"

Marmarabirlik'in 1954 yılında kurulmasına rağmen TSK'ya uzun yıllar bir kilogram ürün bile veremediğini dile getiren Asa, yakın dönemde kooperatiflerden orduya ürün temini konusunda talep geldiğini anlattı.

Asa, bu konudaki çalışmalara aslında birlik olarak 2014'te başladıklarını hatırlatarak, "1 Ocak 2018'de bu kapsamda bir protokol imzaladık. İmzaladığımız protokol çerçevesinde, 2018 yılında ordumuza, yani Milli Savunma Bakanlığına toplamda bin 400 ton zeytinyağı ve aynı zamanda da bin 500 ton siyah ve yeşil zeytin temin ettik. Üretici kuruluş olan Marmarabirlik'e bir yılda 55 milyon liralık katkı sağlayacak. Dolayısıyla askerimiz de kaliteli zeytin yemiş olacak." dedi.

Hidamet Asa, bu projenin ileride daha da genişleyeceğini ve Marmarabirlik üreticilerine çok büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmarabirlik tane zeytin

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