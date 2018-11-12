"Tane zeytin" satışında talebe yetişemiyorlar

HALUK YÜKSEL - Dünyanın en büyük "sofralık zeytin" üreticilerinden Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türk askerinin kumanyası için üretimine başladığı ve zamanla büyük ilgi gören 11 ve 20 gramlık küçük ambalajlı zeytinde talebe yetişemiyor.

Tesislerinde, bu alanda daha yüksek kapasite için 1,9 milyon avro yatırımla seri üretime geçen birlik, küçük ambalajlı zeytin için Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yanı sıra otel ve restoranlar, okul kantinleri, üniversite yurtları ve kahvaltı salonlarından yoğun talep alıyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil ve siyah 3 zeytinden oluşan 11 gramlık ve 7 zeytin bulunan 20 gramlık ambalajlardaki ürünleri ilk olarak "Fırat Kalkanı Harekatı" kapsamında askerlerin kumanyası için ürettiklerini hatırlattı.

Asa, zamanla yüksek satış miktarlarına ulaştıklarını, bu nedenle projeyi geliştirmek ve daha yüksek kapasiteleri yakalamak için 1,9 milyon avro civarında yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: