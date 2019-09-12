"Tanesi 1 liradan kuru incir, üreticiyi memnun etti"

Açıklanan fiyatlar, rekolte ve kalite olarak çok iyi bir sezon geçiren incir üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Yılda 65 bin ton verim alınan kuru incirin 40 bin tonu, başta Avrupa olmak üzere 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Ürün fiyatlarının belirlenmesinin ardından 13 kooperatifle alıma başladıklarını kaydeden TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incirin kalitesinin, "ballılık" oranının ve görüntüsünün çok güzel olduğunu söyledi.

Hava şartlarının da üreticinin istediği gibi gittiğini aktaran Bircan, "Geceleri poyraz, gündüzleri ise sıcak hava tam incirin istediği mevsim. İnşallah 10-15 gün daha böyle devam ederse incir üretici adına çok iyi olacağını söyleyebilirim. Son 30-40 yıl içerisinde bu şekilde kaliteli sezon çok az görüldü. Bu sene de o ender yıllardan bir tanesi. Bu sene ihraç ettiğimiz ürünlerden şikayet almayacağımızı düşünüyorum. Kalite açısından çok iyi, verimlilik de çok iyi. Hem iç, hem de dış tüketimin çok iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Bircan, geçen yıl yaklaşık 5 bin ton ürün aldıklarını, bu yıl kooperatif ortaklarından 6 bin tonluk ürün beyanı aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Aldığımız ürünün yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. İç piyasada 46 bayimiz var ama incirde ağırlıklı olarak ihraç ediyoruz. Geçen yıl 10 milyon doların üzerinde ihracatımız oldu. 20 milyon dolara çıktığımız zamanlarımız da var. Bu sene 20 milyon doların üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Bizim 35 ülkeye ihracatımız var."