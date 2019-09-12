FİNANS

"Tanesi 1 liradan kuru incir, üreticiyi memnun etti"

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

Kuru incir üretim merkezlerinden Aydın'da, tanesi 1 liraya denk gelen 1 kilogram incirin 35 liraya satılması, üreticiyi sevindirdi - TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan: - "Son 30-40 yılda bu şekilde kaliteli sezon az görüldü. Bu sene de o ender yıllardan bir tanesi" - "Hurda, endüstriyel incirlere 2 lira verdik. 75 kuruştan 2 liraya çıkartarak neredeyse yüzde 200 bir artış oldu. Süzme incirde 35-36 tanesi 1 kilogram geliyor. Bir incir de 1 lira gibi bir şeye geldi. Üreticimiz de bu yönden çok memnun" - İncir üreticisi Bayram Ali Bacaksız: - "Neredeyse tanesi 95 kuruş, 1 liraya geliyor. Ben yaklaşık 3 ton incir üretiyorum. Bu yıl yüzde 10'luk bir artışım var"

MEHMET ÇALIK - Türkiye'nin en önemli kuru incir üretim merkezlerinden Aydın'da, 1 kilogram incirin 35 liraya satılması üreticiyi sevindiriyor.

Aydın'da 37 bin hektarda üretilen incir, kentin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Ağustosta başlayan hasat döneminde meyvenin bir bölümü yaş olarak satışa sunulurken önemli kısmı kurutuluyor.

Yılda 65 bin ton verim alınan kuru incirin 40 bin tonu, başta Avrupa olmak üzere 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Haziran ayının sonlarında hasatına başlanan kuru incirde, bu yılki rekolte 72 bin 500 ton olarak belirlendi.

Rekoltenin belirlenmesinin ardından alım fiyatlarını açıklayan TARİŞ İncir Birliği, kalitesine göre kilogramı 2 liradan 35 liraya kadar incir alacağını duyurdu.

"Süzme incir" olarak tabir edilen, 35-36 tanesi 1 kilogram olan ve neredeyse tanesi 1 liraya denk gelen kuru incirin 35 liradan satılması, üreticiyi sevindirdi.

Açıklanan fiyatlar, rekolte ve kalite olarak çok iyi bir sezon geçiren incir üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Ürün fiyatlarının belirlenmesinin ardından 13 kooperatifle alıma başladıklarını kaydeden TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incirin kalitesinin, "ballılık" oranının ve görüntüsünün çok güzel olduğunu söyledi.

Hava şartlarının da üreticinin istediği gibi gittiğini aktaran Bircan, "Geceleri poyraz, gündüzleri ise sıcak hava tam incirin istediği mevsim. İnşallah 10-15 gün daha böyle devam ederse incir üretici adına çok iyi olacağını söyleyebilirim. Son 30-40 yıl içerisinde bu şekilde kaliteli sezon çok az görüldü. Bu sene de o ender yıllardan bir tanesi. Bu sene ihraç ettiğimiz ürünlerden şikayet almayacağımızı düşünüyorum. Kalite açısından çok iyi, verimlilik de çok iyi. Hem iç, hem de dış tüketimin çok iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Bircan, geçen yıl yaklaşık 5 bin ton ürün aldıklarını, bu yıl kooperatif ortaklarından 6 bin tonluk ürün beyanı aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Aldığımız ürünün yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. İç piyasada 46 bayimiz var ama incirde ağırlıklı olarak ihraç ediyoruz. Geçen yıl 10 milyon doların üzerinde ihracatımız oldu. 20 milyon dolara çıktığımız zamanlarımız da var. Bu sene 20 milyon doların üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Bizim 35 ülkeye ihracatımız var."

- Rekolte ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü

Göreve geldikleri günden bu yana üreticinin alın terine sahip çıkmak için çalıştıklarını aktaran Bircan, açıkladıkları incir fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Son 4 yıldır açıklanan enflasyon rakamlarının üzerinde fiyat verdiklerini ifade eden Bircan, "Hurda, endüstriyel incirlere 2 lira verdik. 75 kuruştan 2 liraya çıkartarak neredeyse yüzde 200 bir artış oldu. Süzme incirde 35-36 tanesi 1 kilogram geliyor. Bir incirde bir lira gibi bir şeye geldi. Üreticimiz de bu yönden çok memnun. Biz de onların alın terini değerlendirdiğimiz için memnunuz. İncir üreticimizin yüzü gülüyor. Bu sene hem fiyat hem de rekolte olarak güldü." diye konuştu.

İncir üreticisi Bayram Ali Bacaksız ise hava şartlarının müsait olduğunu, çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek fiyatların çok iyi olduğunu ifade etti.

Süzme incirin kilogramının 35 liradan satıldığını aktaran Bacaksız, "Neredeyse tanesi 95 kuruş, 1 liraya geliyor. Ben yaklaşık 3 ton incir üretiyorum. Bu yıl yüzde 10'luk bir artışım var." dedi.

Üreticilerden Serdar Sabancı da fiyatların kendilerini bu yıl sevindirdiğini dile getirdi.

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