FİNANS

"Tansiyonu bilekten değil koldan ölçün"

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun: - "Tansiyon hastaları evde kullandıkları bilekten ölçüm cihazlarında yanlış sonuçlarla karşılaşıyor. Tansiyonun takibi hayati öneme sahip. Hastalar mümkünse tansiyonu koldan ölçen bir alet tercih etmeli"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Tansiyon hastaları evde kullandıkları bilekten ölçüm cihazlarında yanlış sonuçlarla karşılaşıyor. Tansiyonun takibi hayati öneme sahip. Hastalar mümkünse tansiyonu koldan ölçen bir alet tercih etmeli."ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Boztosun, Amerikan Kalp Cemiyeti ve Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin tansiyon ölçümü yapılmasını istediği hastalara ilişkin özellikle hipertansiyon hastaları, beyaz önlük hipertansiyonu yani muayanehanede tansiyonunun yüksek olduğunu fakat ev ortamında normal saptanan hastaların tespiti için önerildiğini belirtti.

Boztosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durumun tersi yani maskeli hipertansiyon dediğimiz evde tansiyonu yüksek olan fakat muayenehanede tansiyonu normal çıkan hastaların tespiti için de kullanılabilir. İlaç alan hastalarda tedaviye olan uyumu artırmak için, gebelikte yüksek tansiyon sorunu yaşıyorsanız evde tansiyon ölçümü yapılabileceğini ve uygun ölçümle güvenilir sonuçlar alınabileceğini ve buna göre tedaviye başlanabileceği öneriliyor.

Otomatik aletlerle kan basıncı ölçümünü doğru yapmak için kullanma kılavuzu okunmalı ve kurallara uyulmalı. Sakin, sessiz bir ortamda tansiyon ölçümünü yapın. Konuşmayın, sırtınızı arkaya dayayın, kalp seviyesinde kolun ortasına manşeti yerleştirin. Kol ve kalp aynı düzlemde olmalısına dikkat edin. Oturarak kolunuzu destekleyin, bacak bacak üstüne atmayın, ayaklarınızı yere düz basın. Kıyafetlerin üzerinden ölçüm yapmayın."

Boztosun, yeni alınan cihazın, doktor yanında kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesine rağmen bilekten ölçen aletlerde hatalı ölçüm sık karşılaşılan bir sorun olması nedeniyle mümkünse koldan ölçen bir alet kullanılması tercih edileceğini belirten Boztosun, şunları kaydetti:

"Sabah kahvaltıdan önce ve akşam yemek öncesi aç karnına bir iki dakika ara ile kez yani günde dört kez bir hafta boyunca ölçüm yapmak genelde yeterli. Atrial fibrilasyon adını verdiğimiz ritim bozukluğu olan hastaların evde tansiyon ölçümleri yanlış sonuç verebileceği unutulmamalı. Sağ ve sol kol arasında 10 birim ve daha az fark olabilir ve endişe edilmemeli. Evde ortalama ölçülen tansiyon değerleri 135/85 mmHg üzeri ise yüksek tansiyondan bahsedilir."

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof

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