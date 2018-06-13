Tanzanya Büyükelçisi Kiondu'dan ATO'ya ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Tanzanya arasındaki ticaret dengesinin Türkiye'nin lehine olmasına rağmen yetersiz olduğunu belirterek, "Her iki ülkede de ciddi potansiyel var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için elimizden gelen her ne varsa ortaya koyma gayreti içinde oluruz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu'nun ATO'yu ziyaretinde iki ülke ticari ilişkileri ve işbirliği konuları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, 2 Mayıs'ta düzenlenen Tanzanya Milli Günü resepsiyonuna ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Afrika ziyareti sırasında beraberindeki heyette yer aldığını hatırlatan Baran, Tanzanya’yı ve Tanzanyalıları çok sevdiğini aktardı.

Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine yönelik niyetin en önemli göstergesi olduğuna işaret ederek, "İstanbul'dan Tanzanya'ya doğrudan uçuşlar var. Ankara olarak biz de ticaretimizi geliştiriyoruz. Belki ilerleyen dönemde bu uçuşlardan birinin Ankara üzerinden gerçekleşmesi mümkün olur." ifadelerini kullandı.