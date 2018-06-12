YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği (TAKADER) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demir, tapu ve kadastro çalışanlarına kendi kurum döner sermayesinden pay verilmesi ve 3600 ek göstergeden yararlanma hakkının tanınmasını istedi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneğinin 2014'te kurulduğunu belirterek "2017 yılında devlet hazinemize 10 milyar 693 milyon 326 bin 817 lira gelir girişini sağlayan tapu ve kadastro çalışanları, her kurum içinde sabit mevzuatla çalışan memurlara nazaran, mülkiyet hukukunun kesin güvenliğini sağlamak adına yüzü aşkın kanun, genelge ve yönetmeliklere hakim olmak zorunluluğunu taşımaktadır." diye konuştu.

Tapu ve kadastro çalışanlarının sağlık çalışanları gibi döner sermayeden pay alamadığına dikkati çeken Demir, çalışanların 24 Mayıs'ta açıklanan AK Parti seçim beyannamesindeki ek gösterge müjdesinden de mahrum bırakıldığını söyledi.

Çalışanların, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde yüksek özveri ve gayret ile yüzde 95'ten fazla vatandaş memnuniyetini resmi anketlerle ortaya koyduğunu belirten Demir, şunları kaydetti: