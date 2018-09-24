"Tapu harcı rakamları düşmezse sektör tıkanır"

YEP'te yer alan 'Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecek' maddesini doğru bulduklarını belirten Tellioğlu, "Şuna da parantez açmak gerek. Gereksiz bina israfı var ama diğer taraftan yüksek kira bedeliyle kamunun kiracı olduğu yerler de var. Bunun doğru dengelenmesi gerekiyor. İnşaat sektörünün gelişimini engelleyeceğini düşünmüyorum. Sayın Bakanımızın dediklerini destekliyoruz" diye konuştu.

"Bundan sonra gayrimenkul satışlarında gerçek rakamlar baz alınacak, bu çok önemli." ifadesini kullanan Tellioğlu, şunları söyledi:

"Biz bunu yıllardır söylüyoruz ancak bunun nedeni olarak tapu harçlarının çok yüksek olduğunu dile getiriyorduk. Bir yapı yapıldığında müteahhit bunu gelir vergisi, KDV'si mülkiyet harçları gibi bedelleri ödeyerek ortaya çıkardığı yapının üzerinden yüzde 4 gibi bir vergi almak çok gerçekçi değil, adil değil. Dolayısıyla bunu gerek inşaat sektörüne gerek alıcı ve satıcıya ciddi bir maliyeti oluyor. Bu rakamları gerçekçi değerlere indirelim. Satış gerçek bedelden olsun ama bu rayiç bedelleri de düşürelim. Vergi adaleti açısından bakılmazsa sektörü daha çok tıkar. Bu yükümlülük sektöre büyük olumsuzluklar getirebilir. Buna işaret etmek isteriz."

DEMİR FİYATLARINDA YÜZDE 120'LİK ARTIŞ

Çelik fiyatlarındaki artışa da dikkat çeken Tellioğlu, "Döviz hareketliliği olmadığı dönemde demir fiyatları 2 bin liradan 3 bin 200 liraya, şimdi de 4 bin 300 liraya yükseldi. Kur artışından doğan bir kısım maliyetleri kabul etsek de ondan önceki yüzde 80'lik artışla yeni zamları bir araya getirdiğimizde yüzde 120'lik bir fiyat artışı oluyor. Dolayısıyla biz alınacak tedbirlerin bir bütünü tamamlayacak şekilde alınmasının sektörün sürdürülebilirliğinin daha da çıkılmaz bir hale getirilmemesi açısından önemli buluyoruz" açıklamasını yaptı.