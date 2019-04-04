Tarihe geçecek uçuş için sadece 19 kişilik bilet kaldı

Gökhan Artan / İstanbul, 4 Nisan (DHA) - Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuş olarak tarihe geçecek olan Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Singapur uçuşuna büyük ilgi gösterilince 350 yolcu kapasiteli uçakta sadece 19 kişilik bilet kaldı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na tarihe geçecek büyük göç 5 Nisan saat 03:00'de başlayacak ve 7 Nisan saat 00:00'da son bulacak. Türk Hava Yolları'nın da Atatürk Havalimanı’ndaki tüm tarifeli uçuşları 6 Nisan Cumartesi saat 02:00'de son bulacak. Atatürk Havalimanı'ndan son yapılacak tarifeli uçuşu olacak Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan Cumartesi saat 02:00'daki İstanbul-Singapur uçuşu yerli ve yabancı yolcular tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Yoğun talep nedeniyle 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçakla yapılacak olan TK54 sefer sayılı uçuş için sadece 19 kişilik bilet kaldığı öğrenildi. Yoğun talep nedeniyle tarihi uçuşun ekonomi sınıfı biletlerinin 5 bin 432 lira'dan, business sınıfında ise 17 bin 941 lira'dan satışı devam ediyor.(Fotoğraflı)



