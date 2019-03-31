Tarihe geçecek uçuşun business biletleri tükendi, ekonomi biletleri de bitmek üzere

Gökhan Artan / İstanbul, 31 Mart (DHA) - İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan tarihe geçecek son yapılacak tarifeli uçuş olacak Türk Hava Yolları'nın Singapur seferi büyük talep gördü. 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçakla yapılacak tarihe geçecek 10 saatlik uçuşun biletlerinin büyük bölümü satıldı. Tarihi uçuşun business sınıfında yer kalmadı. Ekonomi sınıfında ise biletlerin tükenmek üzere olduğu öğrenilirken bilet fiyatları yoğun talep nedeniyle normal günlere göre arttı.Tarihe geçecek uçuş için 331 biletin satıldığı öğrenildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuş olarak tarihe geçecek Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan tarihindeki TK 54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşuna büyük talep var.Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na tarihe geçecek büyük taşınma 5 Nisan saat 03:00'de başlayacak, 7 Nisan saat 00:00'da sona erecek. Dev taşınma nedeniyle 6 Nisan saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı’ndaki tüm tarifeli uçuşları da 6 Nisan Cumartesi saat 02:00'de son bulacak.Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan planlanan tüm uçuşları 6 Nisan saat 14:00'ten itibaren İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak.