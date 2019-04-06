FİNANS

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

Ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan'dan itibaren kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nın son yoğun günü dün(cuma) Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı da  ortaya çıktı.

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

Gökhan Artan / İstanbul, 6 Nisan (DHA)- Ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan'dan itibaren kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nın son yoğun günü dün(cuma) Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı da ortaya çıktı. THY, taşınmanın başladığı dün 693 seferde Atatürk Havalimanı'ndan 117 bin yolcu ile tarihi günü tamamladı.

Atatürk Havalimanı'ndan dün saat 03:00'da başlayan 45 saatlik tarihi taşınma büyük ölçüde tamamlandı. 1500 uçağın iniş ve kalkış yaptığı günlerin de yaşandığı Atatürk Havalimanı'nda uçak yoğunluğu manzaraları dünden itibaren tarihe karıştı. Dün son yoğun gününü yaşayan Atatürk Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları'nın uçuş ve yolcu trafiği de belli oldu. THY, tarihe geçen cuma günü 57 bin geliş ve 60 bin de gidiş olmak üzere 117 bin yolcuya hizmet verdi.THY'nin uçak trafiği ise 323 gidiş ve 370 geliş olmak üzere 693 uçaktan oluştu.

TAŞINMA SÜRECİNDE THY'NİN 158 UÇAĞI YOLCUSUZ OLARAK İNTİKAL ETTİ

Taşınma sürecinde THY'nin 158 uçağı da Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yolcusuz olarak intikal etti. 7 Nisan saat 00:00'dan itibaren Atatürk Havalimanı'nın saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek.7 Nisan'dan sonraki ilk 7 gün içerisinde; “ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri uygulanacak. 7 Nisan 2019 saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım-onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.(Fotoğraflı)

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