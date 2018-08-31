Tarihi İzmir Fuarı 87. kez kapılarını açacak

Kocaoğlu, fuarın partner ülkesi Sırbistan ile Türkiye'nin ticaret hacminin 1,1 milyar dolar olduğuna işaret ederek, fuar sonrası bu rakamın 2 milyar dolara çıkmasını beklediklerini belirtti.

Fuarda ticaretin yanı sıra eğlenceye de önem verdiklerini kaydeden Kocaoğlu, "Cephede birbiriyle savaşan ülkeler İzmir Fuarı'nda buluşuyor. Soğuk savaşı sürdürürken İzmir Fuarı'nda buluşmaları fuarın ayrıca tarihini ve misyon zenginliğini göstermektedir." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fuarın açılışı öncesi Kültürpark'ta düzenlenen basın toplantısında, İEF'nin çok fonksiyonlu bir fuar olduğunu söyledi.

Ana sponsorluğunu Folkart, inovasyon ana sponsorluğunu Vestel, etkinlik sponsorluğunu da Migros’un yaptığı fuarda bu yıl partner ülke Sırbistan, odak ülke ise Hindistan olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarcılık Şirketi (İZFAŞ) tarafından Kültürpark'ta düzenlenecek İEF, 7 Eylül'de açılacak ve 16 Eylül'e kadar sürecek.

İZMİR (AA) - Dünyanın en eski fuarları arasında gösterilen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 87. kez kapılarını açacak.

Vestel'in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler de fuara iştirak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Dünyada 30'u aşkın fuara katılıyoruz. Vestel olarak hem ülkemizi hem de şirketimizi temsil ediyoruz. İzmir Fuarı, Cumhuriyet'in ilk fuarı olmasından dolayı bizim için çok önemli. Bundan sonra her zaman İzmir ile beraber fuarın katılımcılarından olacağız." diye konuştu.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise İzmir fuarına 3'üncü kez sponsor olduklarını söyledi.

İzmir'in Türkiye'de fuarcılığın doğduğu şehir olduğunu vurgulayan Sancak, "Farklılıklarını zenginlik olarak ortaya çıkaran İzmir, dünyada parmakla gösterilecek şehirlerin başında yer alıyor. Fuarın ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Folkart olarak 400 kişiyle fuarda olacağız." dedi.

16.00 - 23.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek fuarın giriş ücreti İzmirim Kart'la 4 lira, öğrenci için 3 lira olacak. Engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi, elektronik kart sahipleri fuarı ücretsiz ziyaret edebilecek.

