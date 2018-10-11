FİNANS

Tarihin en yüksek cari fazlası görüldü

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen: - "Eylül ayında da bir fazla görmeyi bekliyoruz. Yaklaşık 2 milyar dolar civarında olabilir" - Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı: - "Hem kur hem de talep gelişmelerine ek olarak, ihracatı destekleyici yeni program anlayışı doğrultusunda, yıllık cari açıkta 2019 yılının ilk yarısı sonuna doğru 25-30 milyar dolar bandına inilebileceğini tahmin ediyoruz" - QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı: - "Turizm gelirleri artmaya devam ediyor. Bunun sonucunda da hem cari açıkta hem de çekirdek cari açık dediğimiz altın ve enerji hariç açıkta ciddi bir düşüş var" - AA Finans Analisti ve Ekonomisti Haluk Bürümcekçi: - "Geçen yıl cari açığı artıran faktörlerin başında gelen enerji ve altın ticaretindeki gelişmelerin bu yılın kalanında devam edip etmeyeceği kritik olacaktır"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Ödemeler dengesi ağustosta 2 milyar 592 milyon dolarla tarihin en yüksek cari fazlasını verdi.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ödemeler dengesi yaklaşık 3 yılın ardından tekrar cari fazla verdi.

Ödemeler dengesi ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar cari fazla verdi. Bu rakam tarihinin en yüksek cari fazlası olarak kayıtlara geçti. Ödemeler dengesinde cari fazla en son Eylül 2015'te görülmüştü.

12 aylık cari açık ise 3 milyar 515 milyon dolar azalışla 51 milyar 125 milyon dolara geriledi. Böylece 12 aylık cari açık bu yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomistler, cari işlemler dengesi tarafındaki düzeltme hareketinin devam ettiğini ve yıl sonunda 35-40 milyar doları civarında cari açık verilebileceği tahmininde bulundu.

\

- "Yıl sonu cari açık beklentimiz 35 milyar dolar civarı"

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen, gelecek dönemde aslında cari işlemler dengesi tarafındaki bu düzeltmenin devamını beklemek gerektiğini söyledi.

TL'deki değer kaybı sonrasında artan rekabet gücüyle beraber ihracat performansının güçlendiğine dikkati çeken Gökşen, soğuyan iç talebin ise ithalat performansını önemli ölçüde baskıladığını ifade etti.

Gökşen, dış ticaretteki bu dengelenmenin yanında turizm sektörü performansının oldukça güçlü seyretmesi ve altın ticaretindeki normalleşmenin kendini göstermesiyle birlikte cari denge tarafında aylık anlamda fazlayı getirecek unsurların çoğaldığını dile getirdi.

Eylül ayında da bir fazla görmeyi beklediklerini aktaran Gökşen, "Yaklaşık 2 milyar dolar civarında olabilir. Bu durumda yıllık açığın 44-45 milyar dolar seviyesine gerilediğini göreceğiz. Yıl sonu beklentimiz ise 35 milyar dolar civarlarında bir cari açık." diye konuştu.

\

- "Cari fazla eylülde de devam edebilir"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da ağustos ayında cari dengenin beklentilerle uyumlu olarak fazla verdiğini ve yıllık açıktaki düşüşün hız kazandığını belirtti.

Aylık cari fazlanın eylülde de devam edebileceği tahmininde bulunan Tokalı, yıllık açığın 45 milyar dolar seviyesine düşebileceğini söyledi.

Tokalı, hem kur hem de talep gelişmelerine ek olarak, ihracatı destekleyici yeni program anlayışı doğrultusunda, yıllık cari açıkta 2019 yılının ilk yarısı sonuna doğru 25-30 milyar dolar bandına inilebileceğini dile getirdi.

Bu yıl sonu ve 2019 yılı cari açık tahminlerinin sırasıyla 37 milyar dolar ve 32 milyar dolar olduğunu belirten Tokalı, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı cari fazlasını destekleyen gelişmelerde, dış açıktaki sert düşüşe ek olarak, bavul ticareti ve taşımacılık gelirlerinde iyileşme, güçlü turizm gelirleri, doğrudan yatırımlarla ilgili kar transferlerinin azalışta olması gibi unsurlar etkili. Diğer taraftan, dış borç faiz ödemeleri ve portföy yatırımlarına ait giderlerin cari dengeyi olumsuz etkilemeye devam ettiğini izliyoruz. Finansman tarafında ise cari fazla gelişimine sermaye girişinde zayıflamanın eşlik ettiğini görüyoruz. Özellikle kısa vadeli sermaye girişinde gerileme daha belirgin. Doğrudan yatırımların katkısı ve reel sektörün uzun vadeli kredileri ise yavaşlamakla birlikte devam ediyor. Bankaların yurt dışı muhabirlerindeki döviz mevduatlarında ise 10,4 milyarlık artış söz konusu."

Tokalı, "net hata ve noksan" kaleminin katkısının hızla sürdüğünü ve ağustos ayında 3,7 milyar dolarlık giriş yaşandığını söyledi.

Böylece, 8 aylık dönemde bu kalemden elde edilen toplam katkının 15,1 milyar dolara ulaştığını aktaran Tokalı, "Cari fazla ve net hata ve noksan kaleminin katkısına karşılık, sermaye girişindeki zayıflama sonrasında, resmi rezervlerde ağustos ayında 8,1 milyar dolarlık düşüş söz konusu. TCMB verileri, eylül ayında da 3,4 milyar dolarlık ek gerilemeye işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

\

- "Cari açıkta düzelme eğilimi devam edecek"

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise cari dengenin Eylül 2015'ten bu yana ilk defa artıya geçtiğini ve üstelik tarihin en yüksek cari fazlasının görüldüğünü belirtti.

Bu cari fazlanın önemli oranda ekonomideki sert yavaşlamanın etkilerinden kaynaklandığını söyleyen Kanlı, "12 aylık toplu verilerle ithalatımız enerji fiyatlarındaki artışa karşın ciddi biçimde gerilemiş, ihracatımızda da sınırlı bir miktar düşüş var. Altın ticaretinde ise 2017'nin ocak ayından itibaren ilk defa fazla verdik. Turizm gelirleri ise artmaya devam ediyor. Bunun sonucunda da hem cari açıkta hem de çekirdek cari açık dediğimiz altın ve enerji hariç açıkta ciddi bir düşüş var." değerlendirmesinde bulundu.

Kanlı, finans hesabından önemli miktarda çıkış olduğunu ve bunun büyük oranda Türk bankalarının yurt dışı şubelerine mevduat transferi kaynaklı yaşandığını söyledi.

Merkez Bankası rezervlerinin de finansman kaynağı olmaya devam ettiğine işaret eden Kanlı, "Önümüzdeki dönemde de cari açıkta düzelme eğilimi devam edecektir. Yıl sonunda açık 40 milyar dolara kadar inebilir." dedi.

\

- "Yıl sonu cari açık tahminimiz 42 milyar dolar"

AA Finans Analisti ve Ekonomisti Haluk Bürümcekçi, Eylül 2015'ten beri ilk kez aylık cari fazla verildiğini, son 12 aylık cari açığın ise 51,1 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Öncü göstergelere bakıldığında eylülde 12 aylık cari açığın 45 milyar dolara gerileyebileceğini tahmin eden Bürümcekçi, cari açıkta ağustos ayında gözlenen iyileşmede, dış ticaret açığının geçen yıldan düşük açık ve hizmetler dengesinin yüksek fazla vermesinin ana etken olduğunu vurguladı.

Bürümcekçi, net hata-noksan kaleminde 3,66 milyar dolarlık giriş yaşandığına işaret ederek, "Bu kanaldan sekiz ayda net giriş 15,1 milyar dolara ulaştı. Bütün bu gelişmeler sonucunda TCMB döviz rezervlerinde 8,1 milyar dolarlık düşüş gözlendi." dedi.

Geçen yıl cari açığı artıran faktörlerin başında gelen enerji ve altın ticaretindeki gelişmelerin bu yılın kalanında devam edip etmeyeceğinin kritik olacağını söyleyen Bürümcekçi, "Turizm gelirlerinin, turist sayısının artış eğilimini koruması ile toparlanma göstermeye devam edeceği beklenmelidir. Bu doğrultuda, önceki ay revize ettiğimiz yıl sonu tahminimiz olan 42 milyar dolar üzerindeki riskler belirgin aşağı yönde görünmektedir." diyerek sözlerini tamamladı.

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Cumhuriyet Üniversitesi'nden enflasyonla mücadele kampanyasına destekCumhuriyet Üniversitesi'nden enflasyonla mücadele kampanyasına destek
VERİMDER Başkanı Prof. Dr. Alkin vatandaşları sahte 'Enerji Kimlik Belgesi'ne karşı uyardıVERİMDER Başkanı Prof. Dr. Alkin vatandaşları sahte 'Enerji Kimlik Belgesi'ne karşı uyardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cari açık Cari fazla TCMB

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhuriyet Üniversitesi'nden enflasyonla mücadele kampanyasına destek

Cumhuriyet Üniversitesi'nden enflasyonla mücadele kampanyasına destek

VERİMDER Başkanı Prof. Dr. Alkin vatandaşları sahte 'Enerji Kimlik Belgesi'ne karşı uyardı

VERİMDER Başkanı Prof. Dr. Alkin vatandaşları sahte 'Enerji Kimlik Belgesi'ne karşı uyardı

Uçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatı

Uçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatı

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk uçuşları belli oldu (2)

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk uçuşları belli oldu (2)

KÖY-KOOP/Soyer: Süt üreticilerine daha çok destek verilmeli

KÖY-KOOP/Soyer: Süt üreticilerine daha çok destek verilmeli

Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.