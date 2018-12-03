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Tarım Kredi ile TMSD arasında iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 15:30 | Son Güncelleme

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: - "Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği ile imzaladığımız protokolle kuruluş üyesi firmaların ham madde ihtiyacının kooperatif ortaklarımızca 2019 yılı ekim ayından itibaren sözleşmeli üretim modeliyle karşılanması amaçlanmaktadır" - "Söz konusu protokolle makarnalık buğdayın ithal edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor" - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu: - "Özellikle dış pazarlarımızın korunması açısından sektörümüzün ihtiyaç duyduğu miktar ve kalitede buğdayın iç piyasadan karşılanması büyük önem arz etmektedir"

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, iç pazarda makarna üretimi için ihtiyaç duyulan buğdayın ithalinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, imza töreninde yaptığı konuşmada, Tarım Kredi'nin 23 milyar liralık aktif büyüklüğüyle 80 milyon insanı kendisine paydaş gören bir kurum olduğuna dikkati çekti.

Poyraz, Tarım Kredi'nin yıllık 9 milyar lira kredi hacmi olduğunu belirterek, "Bu paranın yaklaşık yüzde 80'i ortaklara ayni kredi olarak kullandırmakta. Yani ortağımız bize geldiğinde üretim için ihtiyacı olan ürünleri bizden alabilmekte." ifadelerini kullandı.

Esas amaçlarının piyasada fiyat istikrarının korunmasını sağlamak olduğunun altını çizen Poyraz, bu konuda daha fazla sorumluluk alabilmek için yeniden yapılanma çalışmalarına yoğunlaştıklarını anlattı.

Poyraz, söz konusu protokol ile sözleşmeli üretim modelinde önemli bir adım attıklarını belirterek, "Protokolle TMSD üyesi firmaların ham madde ihtiyacının kooperatif ortaklarımızca 2019 yılı ekim ayından itibaren sözleşmeli üretim modeliyle karşılanması amaçlanmaktadır. Ayrıca halihazırda önümüzdeki hasat sezonunda da konvansiyonel yöntemle kooperatiflerimiz ortaklarınca üretilen makarnalık buğdayların TMSD üyesi firmalarca alımı planlanmaktadır." diye konuştu. Poyraz, imzalanan protokolle makarnalık buğdayın ithalinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Poyraz, 2017'de ortaklarından 450 milyon lira bedelle 450 ton tarımsal ürün aldıklarına işaret ederek, "Bu miktarın 40 milyon liralık kısmı sözleşmeli üretimle çiftçilerimize ürettiğimiz ürünlerden oluşmaktaydı. 2018'de ise kasım itibarıyla 750 milyon lira bedelle 600 bin ton tarımsal ürün değerlendirmesi yaptık. Bu tutarın 150 milyon liralık kısmı sözleşmeli üretim modeli ile gerçekleştirildi." diye konuştu.

Tarım Kredi'nin şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tedarikçilerinden birisi olduğunu hatırlatan Poyraz, yurtlarda da temel gıda maddelerinin tedarikinin doğrudan Tarım Kredi tarafından yapıldığını söyledi.

- "Türkiye, makarnalık buğdayın anavatanı"

TMSD Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu da dünyada kaliteli makarnalık buğday üretebilecek en uygun ekolojik bölgelere sahip olan Türkiye'nin, makarnalık buğdayın anavatanı olduğunu belirterek, "Yurt içi ve dışında büyük bir makarnalık buğday ürünleri pazarına ve dünyanın üçüncü büyük makarna üreticisi ve ikinci büyük ihracatçısı durumuna ulaşmış bir sanayi sektörüne sahibiz." ifadesini kullandı.

İç tüketim ve ihracattaki artışa bağlı olarak makarnalık buğday ihtiyacının arttığını dile getiren Külahçıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle dış pazarlarımızın korunması açısından sektörümüzün ihtiyaç duyduğu miktar ve kalitede buğdayın iç piyasadan karşılanması büyük önem arz etmektedir. Tarımsal gelişme ve gıda güvenliği için dayanak olan Tarım Kredi ile yapacağımız iş birliğiyle çiftçi ve sektörümüz arasında aracılık yapan tüccar etkisinin azalacağına, verimlilik ve kalitenin artacağına, üreticiye sürdürülebilir gelir sağlayacağına, lisanslı depoculuğu istenilen seviyeye getirmede etkili olacağına ve sektörümüzün ihtiyacı olan hammaddenin garantili olarak üretileceğine inancımız tamdır."

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Abdülkadir Külahçıoğlu Fahrettin Poyraz iş birliği protokolü Tarım Kredi TMSD

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