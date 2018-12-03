Tarım Kredi ile TMSD arasında iş birliği

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, iç pazarda makarna üretimi için ihtiyaç duyulan buğdayın ithalinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, imza töreninde yaptığı konuşmada, Tarım Kredi'nin 23 milyar liralık aktif büyüklüğüyle 80 milyon insanı kendisine paydaş gören bir kurum olduğuna dikkati çekti.

Poyraz, Tarım Kredi'nin yıllık 9 milyar lira kredi hacmi olduğunu belirterek, "Bu paranın yaklaşık yüzde 80'i ortaklara ayni kredi olarak kullandırmakta. Yani ortağımız bize geldiğinde üretim için ihtiyacı olan ürünleri bizden alabilmekte." ifadelerini kullandı.

Esas amaçlarının piyasada fiyat istikrarının korunmasını sağlamak olduğunun altını çizen Poyraz, bu konuda daha fazla sorumluluk alabilmek için yeniden yapılanma çalışmalarına yoğunlaştıklarını anlattı.

Poyraz, söz konusu protokol ile sözleşmeli üretim modelinde önemli bir adım attıklarını belirterek, "Protokolle TMSD üyesi firmaların ham madde ihtiyacının kooperatif ortaklarımızca 2019 yılı ekim ayından itibaren sözleşmeli üretim modeliyle karşılanması amaçlanmaktadır. Ayrıca halihazırda önümüzdeki hasat sezonunda da konvansiyonel yöntemle kooperatiflerimiz ortaklarınca üretilen makarnalık buğdayların TMSD üyesi firmalarca alımı planlanmaktadır." diye konuştu. Poyraz, imzalanan protokolle makarnalık buğdayın ithalinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.