Tarım Kredi Kooperatifleri 11. Olağan Genel Kurulu

Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, esas hedeflerinin tüm üreticilerin, pazarlamacı hüviyetlerinden kurtulmaları noktasında gerekli çalışmaları yapmak olduğunu belirterek, "Bu konuda başarılı olursak, gerçek anlamda kooperatifçiliği yapmış oluruz." dedi.

Poyraz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin TOBB Konferans Salonu'ndaki 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Türkiye'de kooperatifçilik anlamında en fazla tecrübeye sahip olan kurumun Tarım Kredi olduğunu söyledi.

Bu birikime sahip olunduğunun tüm teşkilatlarca bilinmesi ve ona göre risk alma kabiliyetinin daha ileriye taşınması gerektiğini dile getiren Poyraz, ülke geneline yayılan kooperatifleri "Tarım Kredi'nin en büyük gücü" olarak nitelendirdi.

Poyraz, geleceğin kooperatifçilikte olduğuna işaret ederek, "Süreç içerisinde bazı terslikler yaşanabiliyor. 10. Genel Kuruldan bugüne kadar yönetimin sıklıkla değişmiş olması bu tip yapılarda potansiyeli kullanmanın önündeki en büyük engel." diye konuştu.