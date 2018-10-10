MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdiklerini belirterek, "Biz zaten Tarım Kredi olarak piyasayı regüle etmek için çok düşük kar marjlarıyla çalışıyorduk, şu anda programa destek olmak için kar marjımızı minimuma çektik." dedi.

Poyraz, AA muhabirine, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen haftalarda gübrede özel finansman yöntemiyle yüzde 15'lere varan indirim yaptıklarını anımsatan Poyraz, "Gübrede piyasa fiyatlarının altına indik. Sonrasında yemle ilgili yüzde 20'ye yakın indirim yaptık. Şimdi de bu kapsamda başta sıvı gübre kısmında olmak üzere, tarımsal ilaçlarda ve çiftçimizin yaptırdığı sigortalarda yüzde 10 civarında indirime gittik. Toplamda şu anda 50'nin üzerinde üründe yüzde 10 civarında indirim var." diye konuştu.

Maliyetleri azaltarak çiftçileri rahatlatmayı amaçladıklarına ifade eden Poyraz, şu anda maliyetlerin azaltılması noktasında Tarım Kredi iştiraki şirketlerin karlılık oranlarını yok denecek kadar aşağıya çektiklerini söyledi. Poyraz, indirimlerin orta ve uzun vadede kazanca dönüşeceğini dile getirdi.