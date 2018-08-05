FİNANS

Tarım Kredi'nin arpa alımı sürecek

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: - "Bu sene yem fabrikalarında kullanılmak üzere aldığımız arpa miktarı yaklaşık 112 bin ton civarında. Bu hasat zamanında Türkiye genelinde, özellikle büyük çoğunluğu kendi yem fabrikalarımızda kullanılmak üzere daha da arpa alımı yapacağız" - "Burada temel çıkış noktamız, yem fiyatlarını olabilecek en düşük noktada tutmak"

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yem fabrikalarında kullanılmak üzere bu yıl yaklaşık 112 bin ton arpa aldıklarını belirterek, "Bu hasat döneminde alımlar sürecek. Burada temel çıkış noktamız, yem fiyatlarını olabilecek en düşük noktada tutmak." dedi.

Poyraz, AA muhabirine, Tarım Kredi'nin piyasayı dengelemek amacıyla yaptığı çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üreticinin "Üretiyoruz, ürünümüz para etmiyor", tüketicinin de "Tarlada 1 lira olan ürünü, neden 5-6 liraya yiyoruz." gibi şikayetleri olduğunu vurgulayan Poyraz, "Bu şikayetleri önlemek için yapabildiğimiz kadar aradaki maliyetleri aşağı çekerek hem üreticimizin yani ortağımızın ürününü değerinde almak, hem de olabildiği kadar makul fiyatlarda tüketicimize bu ürünleri ulaştırarak bu dengesizliliği giderme noktasında gayretimiz var." ifadesini kullandı.

Poyraz, Milli Savunma Bakanlığı, üniversiteler, kamu kurumları, gıda market zincirleri gibi kesimlere tedarikçi olarak ürün temin ettiklerini dile getirerek, bu kapsamda da üretici ortaklardan alınan ürünleri işlediklerini anlattı.

Tarım Kredi'ye ait yem fabrikalarında işlemek için de ürün aldıklarına işaret eden Poyraz, "Bu sene yem fabrikalarında kullanılmak üzere aldığımız arpa miktarı yaklaşık 112 bin ton civarında. Bu hasat zamanında Türkiye genelinde, özellikle büyük çoğunluğu kendi yem fabrikalarımızda kullanılmak üzere daha da arpa alımı yapacağız. Burada temel çıkış noktamız, özellikle kendi ortağımızdan aldığımız girdiyi, kendi fabrikalarımızda işleyerek yem fiyatlarını olabilecek en düşük noktada tutmak." diye konuştu.

Poyraz, bu yıl piyasayı düzenleme anlamında 70 bin ton ayçiçeği, 12 bin ton çeltik, 6 bin ton fasulye, 4 bin ton mercimek, 12 bin ton nohut, 120 bin tondan fazla buğday alımı yaptıklarını bildirerek, alımların devam edeceğini söyledi.

Ürünlerinin kalitesine dikkati çeken Poyraz, "Tarım Kredi'den alınan zeytinyağı kesinlikle zeytinyağıdır. Ayçiçeği yağı da ayçiçeği yağıdır. Bulgur Türkiye'de standartları en iyi olan bulgurdur. Kalite, asla ama asla taviz vermeyeceğimiz özelliğimizdir." dedi.

PARTNERÇektiniz artık, yapacak bir şey yokÇektiniz artık, yapacak bir şey yok
Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TLKivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL
Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldıTatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arpa Fahrettin Poyraz Tarım Kredi

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapu Bakanı Turhan: Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapu Bakanı Turhan: Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek

İşverenlere 7 milyar liralık destek!

İşverenlere 7 milyar liralık destek!

Bakan Pakdemirli kurbanlık varlığını açıkladı

Bakan Pakdemirli kurbanlık varlığını açıkladı

Türk turizminin ünlü oteli el değiştirdi!

Türk turizminin ünlü oteli el değiştirdi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL

Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL

Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı

Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı

İnciri yağmur vurdu

İnciri yağmur vurdu

'En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

'En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.