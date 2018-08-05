Tarım Kredi'nin arpa alımı sürecek

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yem fabrikalarında kullanılmak üzere bu yıl yaklaşık 112 bin ton arpa aldıklarını belirterek, "Bu hasat döneminde alımlar sürecek. Burada temel çıkış noktamız, yem fiyatlarını olabilecek en düşük noktada tutmak." dedi.

Poyraz, AA muhabirine, Tarım Kredi'nin piyasayı dengelemek amacıyla yaptığı çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üreticinin "Üretiyoruz, ürünümüz para etmiyor", tüketicinin de "Tarlada 1 lira olan ürünü, neden 5-6 liraya yiyoruz." gibi şikayetleri olduğunu vurgulayan Poyraz, "Bu şikayetleri önlemek için yapabildiğimiz kadar aradaki maliyetleri aşağı çekerek hem üreticimizin yani ortağımızın ürününü değerinde almak, hem de olabildiği kadar makul fiyatlarda tüketicimize bu ürünleri ulaştırarak bu dengesizliliği giderme noktasında gayretimiz var." ifadesini kullandı.

Poyraz, Milli Savunma Bakanlığı, üniversiteler, kamu kurumları, gıda market zincirleri gibi kesimlere tedarikçi olarak ürün temin ettiklerini dile getirerek, bu kapsamda da üretici ortaklardan alınan ürünleri işlediklerini anlattı.