Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yılın 10 ayında tarım ve ormancılıkta kullanılan makinelerde ihracatın 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23,6 artarak 672 milyon dolara ulaştığını belirterek, yıl sonu hedeflerinin ise 800 milyon dolar ihracatı yakalamak olduğunu kaydetti.

Makine İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre, Bologna'da düzenlenen ve 40 ülkeden 2 bin firmanın katılımıyla gerçekleşen EIMA Fuarı, bu yıl Türkiye'den 75 imalatçı firmayı ağırladı.

Toplam 70 milyar dolar hacimli bir küresel ihracat gücünü bu fuarda buluşturan ve Türkiye'nin makine pazarları içinde ilk dörtte yer alan İtalya'da, Türk makine sektörü yoğun bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi. Türkiye'nin makinecileri tanıtım çalışmalarında "Her Şeyin Başladığı Toprakların Sahibi Biziz" sloganıyla, Anadolu!nun insanlık tarihinde yerleşik tarımın ilk kez gerçekleştiği coğrafyanın bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, İtalya'nın tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler alanında yenilikçi yaklaşımı, bilgi ve deneyim üstünlüğüyle rekabette çok güçlü bir konumda olduğunu bildirdi.