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Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar 

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 15:31 | Son Güncelleme

  - Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, İhracatçı Birlikleri ve sektörel derneklerin el birliği ile sürdürdüğü etkin faaliyetler sayesinde tarım makineleri ihracatında 800 milyon dolar yılsonu hedefine ulaşabileceklerini  belirtti.  Bologna’da düzenlenen ve 40 ülkeden 2 bin firmanın katılımıyla gerçekleşen International Agricultural Machinery Manufacturers Exhibition (EIMA) Fuarında “Her Şeyin Başladığı Toprakların Sahibi Biziz” sloganıyla katılan Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, İtalya’nın tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler alanında yenilikçi yaklaşımı, bilgi ve deneyim üstünlüğüyle rekabette çok güçlü bir konumda olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:  “Yılın ilk 10 ayında tarım ve ormancılıkta kullanılan makinelerinin ihracatımızı yüzde 23.6 artırarak 672 milyon dolara taşıdık, İhracatçı Birliğimiz ve sektörel derneklerimizin el birliği ile sürdürdüğü etkin faaliyetler sayesinde tarım makineleri ihracatında 800 milyon dolar yılsonu hedefimize rahatça ulaşacağımıza inanıyoruz.”  “Bu sektör bütün makine dallarının bir buluşma noktasıdır.

Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar 

İstanbul,15 Kasım (DHA) - Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, İhracatçı Birlikleri ve sektörel derneklerin el birliği ile sürdürdüğü etkin faaliyetler sayesinde tarım makineleri ihracatında 800 milyon dolar yılsonu hedefine ulaşabileceklerini belirtti.
Bologna’da düzenlenen ve 40 ülkeden 2 bin firmanın katılımıyla gerçekleşen International Agricultural Machinery Manufacturers Exhibition (EIMA) Fuarında “Her Şeyin Başladığı Toprakların Sahibi Biziz” sloganıyla katılan Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, İtalya’nın tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler alanında yenilikçi yaklaşımı, bilgi ve deneyim üstünlüğüyle rekabette çok güçlü bir konumda olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
“Yılın ilk 10 ayında tarım ve ormancılıkta kullanılan makinelerinin ihracatımızı yüzde 23.6 artırarak 672 milyon dolara taşıdık, İhracatçı Birliğimiz ve sektörel derneklerimizin el birliği ile sürdürdüğü etkin faaliyetler sayesinde tarım makineleri ihracatında 800 milyon dolar yılsonu hedefimize rahatça ulaşacağımıza inanıyoruz.”
“Bu sektör bütün makine dallarının bir buluşma noktasıdır. Elektronik ve yazılımla entegredir; traktörler, iş makineleri, araç üstü ekipmanlar, sulama, pompa, vana, iklimlendirme, elleçleme, depolama, hidrolik, pnömatik, güç aktarma sistemleri gibi hemen bütün segmentlerinin en üst teknolojilerini bir araya getirir.
“Sistem yaklaşımını ortaya koyarak hızlı katma değer artışının sağlanabileceği bir fırsat alanıdır. Bu alandaki başarımız bir tesadüf değil çünkü Türkiye’nin Makinecileri’nin sadece tarım makineleri alanında değil, makine sektörünün hiçbir kolunda kalite ve teknoloji eksikliği bulunmamaktadır.
“Ürünlerimizin verimlilikleri sürekli artarken, ihraç birim fiyatlarının yükselmesi uzun yıllara dayanan tecrübe ve yatırımlarımızın bir karşılığıdır.”
“Türk tarım makineleri sektörü, dünya tarımının çok büyük bir kısmını yapan küçük ve orta ölçekli tarım işletmeciliğine yönelik makineler başta olmak üzere, alanında ciddi bir deneyim ve bilgi birikimine sahiptir.
“İmalatçılarımız büyük ölçekli ve ileri teknolojili tarımsal üretime yönelik adımları da süratle atmaktadır. Bu sektör üniversitelerle en yakın ilişkide olan faaliyet alanımızdır. Özellikle geleneksel tarımdan modern tarıma geçiş sürecinin yaşandığı ülkelerden yaygınlaşarak artan bir talep görüyoruz.
“Makinelerimizi hızla akıllı tarım uygulamalarında kullanılacak hale getiriyoruz, Bologna'da sergilediğimiz yeni ürünlerin katılımcılardan büyük ilgi gördüğünü gözlemledik.
“Korumacı politikaların tarımı da yerelleştirip, yerlileştireceği ve tarımsal yatırımların hızla büyüyeceği bir dönemde dünya çiftçilerinden gördüğümüz ilgiden memnuniyet duyuyoruz.” (Fotoğraflı)

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