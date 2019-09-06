FİNANS

Tarım Orman Şurası'na yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca ekim ayında toplanacak 3. Tarım Orman Şurası için vatandaşlar tarafından 7 binin üzerinde görüş ve öneride bulunuldu - Tarım ve ormancılığın 25 yıllık yol haritasını belirleyecek kararlar, ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca ekim ayında toplanacak 3. Tarım Orman Şurası için vatandaşlardan 7 binin üzerinde görüş ve öneri geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 yıl aranın ardından yapılacak ve tüm Türkiye'nin söz sahibi olabileceği bir platform oluşturmak için yola çıkılan 3. Tarım Orman Şurası için çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşlar önerilerini ve görüşlerini bakanlığın internet sitesinden iletme imkanı bulurken, şuranın tanıtım toplantısının yapıldığı 17 Temmuz'dan bu yana 7 bin 285 görüş bildirildi.

Geniş kapsamlı olması için çalışılan şuranın 21 çalışma grubunda, üreticiler, dernek, meslek odası ve sendika temsilcileri, öğretim üyeleri ile emekliler gibi toplumun her kesiminden bin 611 üye yer alıyor.

Şimdiye kadar en çok "genel" konular başlığında (2 bin 113) görüş bildirilirken, bitkisel üretim ve bitki sağlığı (bin 126) ile hayvansal üretim ve hayvan sağlığı (bin 31) konularında da önerilerde bulunuldu.

Gelen öneriler, 21 çalışma grubunun toplantılarında değerlendirmeye alınıyor.

Bakanlıkça, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 1,6 milyon çiftçiye ve sektörün tüm paydaşlarına da SMS kanalıyla ulaşılarak katkıları talep ediliyor.

Bütün öneri ve görüşlerin titizlikle ele alındığı 21 çalışma grubunun mesaisi ekim ayına kadar devam edecek.

Bu çalışmalarla hazırlanacak raporlar neticesinde, tarım ve ormancılığın 25 yıllık yol haritasını belirleyecek kararlar, ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı

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