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Tarım sektörü Growtech Eurasia’da buluşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, yarın Antalya Expo Center’da ziyarete açılacak - Growtech Fuar Direktörü Engin Er: - “Bu yıl ki ziyaretçi hedefimiz 100 ülkeden 85 bin ziyaretçiye ulaşmak”

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü (seracılık) fuarı Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, yarın Antalya Expo Center’da ziyarete açılacak.

Growtech Eurasia açıklamasına göre, Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, yarın Antalya Expo Center’da misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Otuzdan fazla ülkeden 800 firma ve markanın katıldığı, Çin, Güney Kore, Hollanda, İspanya ve Macaristan’ın ülke olarak milli katılım sağladığı fuar, 1 Aralık’a kadar ziyarete açık kalacak. Growtech Eurasia’yı 85 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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- Fuar öncesinde 160 ülkeden rekor düzeyde online ziyaretçi kaydı alındı

Fuar öncesi gerçekleşen rekor uluslararası ziyaretçi kaydını değerlendiren Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “Fuar öncesinde 160 ülkeden rekor düzeyde online ziyaretçi kaydı alındı. En çok ziyaretçi kaydı alınan ülkeler sırasıyla Türkiye'den sonra, Hindistan, Cezayir, Mısır, Fas, İran, Ürdün, Irak, Tunus ve Filistin. Böyle giderse Growtech'in bu yıl hem uluslararası ziyaretçi ülke sayısı hem de toplam ziyaretçi sayısı alanlarında rekor kırması bekleniyor. Bu yıl ki ziyaretçi hedefimiz 100 ülkeden 85 bin ziyaretçiye ulaşmak.” ifadelerini kullandı.

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- Eş zamanlı olarak Alım Heyeti Programı

Açıklamada verilen bilgilere göre, her yıl sektör için ortalama 600-700 milyon dolar iş hacmi oluşturan Growtech Eurasia Uluslararası Tarım Fuarı, 28 Kasım-1 Aralık'ta "Tohumculuk", "Sera ve Sulama Teknolojileri", "Bitki Besleme ve Koruma", "Traktör ve Tarım Makinaları" ile "Hayvancılık" kategorilerinde düzenleniyor.

Ayrıca,Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı (BAİB) koordinasyonunda Growtech Eurasia Uluslararası Tarım Fuarı ile eş zamanlı olarak Alım Heyeti Programı düzenleniyor.

Programa, Azerbaycan, Bahreyn, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Sudan, Suudi Arabistan ve Ürdün'den 23 firmadan 27 yabancı firma katılıyor.

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- Sektöre dair en yeni ve teknolojik gelişmeler Growtech’de konuşulacak

Her yıl tarıma dair en son ve teknolojik gelişmelerin tanıtıldığı Growtech Uluslararası Tarım Fuarı, bu yıl çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Tarım Sohbetleri’nin ikincisi 29 Kasım Perşembe günü Growtech Etkinlik Alanı’nda yapılacak.

Etkinlikte BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu, Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Bülent Aytekin, Yüksel Tohum İş Geliştirme Müdürü Ziya Yıldız gibi önemli isimler, sektörün bugünü ve geleceğini konuşacak.

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- ATSO Growtech Tarım İnovasyon ve Bitki Islahı Ödülleri sahiplerini buluyor

Ayrıca, fuar kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 11. kez verilecek ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ile tarım sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarına, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlere destek verilecek.

Ayrıca Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi, ATSO ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) iş birliği ile düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı Bitki Islahı (BIPP) Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Er Growtech Eurasia sera tarım

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