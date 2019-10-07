Tarım sektörü Growtech Uluslararası Fuar'da buluşacak

Antalya'da düzenlenecek Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda sektör temsilcileri bir araya gelecek.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından (ATSO) yapılan açıklamaya göre, fuar, "Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması" temasıyla 27-30 Kasım'da Antalya EXPO Center'da düzenlenecek. Fuara 130'dan fazla ülkeden katılım olacak.

Fuar kapsamında ATSO iş birliğinde bu yıl 12'ncisi düzenlecek Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri için de başvurular 1 Kasım'a kadar alınacak.

"Sera teknolojileri ve sulama", "tarım makineleri ve teknolojileri", "tarımsal bilişim", "bitki besleme ve koruma", "tohum, fide" olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya, tarım sektöründe faaliyet gösteren henüz ticarileşmemiş veya iş fikrini hayata geçirmiş kişiler ile özel sektör temsilcileri katılabilecek.

Başvurular, seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve kazananlar, 28 Kasım Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda ilan edilecek. Aynı tarihte Growtech 2019 Etkinlik Alanı'nda yapılacak törenle, ödüller sahiplerine verilecek.

