FİNANS

Tarım Sigortaları Havuzu'na hasar fazlası desteği

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 09:04 | Son Güncelleme

Havuza, devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin prim oranları tespit edildi

Tarım Sigortaları Havuzu'na, devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin prim oranları belirendi.

Söz konusu desteğe İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunca onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1 Ocak 2019-31 Aralık 2021 tarihlerinde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla hasar prim oranları belirlendi.

Buna göre, havuzun üzerinde kalan kısmı için yüzde 75 ile yüzde 90 arasında, havuzun ve havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için yüzde 150 üzeri, münhasıran bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları şap hastalığı, ek hastalıklar ve terör riskleri ile sera ve su ürünleri branşlarıyla ilgili yüzde 180'i aşan, mühnasıran ilçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla ilgili de yüzde 150'yi aşan kısmı için tamamı itibarıyla hasar fazlası desteği taahhüt edildi.

Hasar fazlası desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda bu tutar, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden havuza aktarılacak.

Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıklarınca yürütülecek karar, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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