Tarım Şurası Yönetmeliği yayımlandı

Tarım Şurasının oluşumu, işleyişi ve görevleriyle çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Şurası Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre Şura, bitkisel ve hayvansal üretimle su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliliğinin temini, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, orman ve mera yönetimi, tabiatın korunması konularında çalışmalar yapmaya ve stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararları alacak.

İstişari organ niteliğindeki Şura, Bakanlığın faaliyetleriyle ilgili diğer bakanlıkların, kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcilerinden oluşacak. Şura gündemine göre Bakanlık birimlerinden ve Bakanlıkça belirlenecek yönetici ve ilgili personelden katılım olacak.