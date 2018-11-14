Tarım ÜFE Ekim’de yıllık yüzde 16.02 arttı

İstanbul 14 Kasım (DHA) - Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0.88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.02 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ayrıca, Tarım ÜFE’nin Ekim’de, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 9.44 ve 12 aylık ortalamalar göre ise yüzde 11.87 yükseldiğini ortaya koydu. Verilere göre, fiyatlar Eylül’e göre Ekim’de, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.17 arttı, ormancılık ürünlerinde yüzde 0.75 ve balıkçılıkta yüzde 7.05 azaldı.

TÜİK verilerine göre,

“Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.99, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2.26 arttı, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.56 azaldı.

“Alt tarım gruplarından; yağlı meyveler yüzde 8.78, çeltik yüzde 6.25, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 4.88 ve canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 4.41 artarken, turunçgiller yüzde 8.33 ve tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 2.99 azaldı.

“Ekim’de endekste kapsanan 92 maddeden; 10 madde bu ay endekse girerken, 43 maddenin fiyatları arttı, 35 maddenin fiyatları azaldı, 4 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.” (Tablo)

