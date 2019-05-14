Tarım ÜFE nisanda arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) bu yılın nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,75 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,09 artışla 162,35 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,75 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 18,12 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 1,06, ormancılık ürünlerinde yüzde 4,43 artış gerçekleşirken balıkçılıkta yüzde 0,06 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,33, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,67 artış kaydedildi.

Alt tarım gruplarından, çeltik yüzde 6,18, canlı koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1,53, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 1,47 artış gösterirken, yağlı meyveler yüzde 2,07, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0,91, lifli bitkiler yüzde 3,01 azalış gösterdi.

Nisan ayında endekste kapsanan 77 maddeden, 3 madde bu ay endekse girerken 47'sinin fiyatlarında artış, 18'inin fiyatlarında azalış, 9'unun fiyatlarında ise değişim olmadığı görüldü.

