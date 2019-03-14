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Tarım ÜFE şubatta arttı

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,79 artış gösterdi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) bu yılın şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73 geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,79 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,73 artışla 157,84 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,79 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 14,34 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 2,85, balıkçılıkta yüzde 6,32 artış gerçekleşirken ormancılık ürünlerinde yüzde 7,13 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,31, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,44 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,01 artış kaydedildi.

Alt tarım gruplarından, turunçgiller yüzde 9,11, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,14, çeltik yüzde 1,92, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2,67 artış gösterirken, lifli bitkiler yüzde 2,45, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0,15 azaldı.

Şubat ayında endekste kapsanan 86 maddeden, 65'inin fiyatlarında artış, 17'sinin fiyatlarında azalış, 4'ünün fiyatlarında ise değişim olmadığı görüldü

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şubat Tarım ÜFE tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Türkiye İstatistik Kurumu

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