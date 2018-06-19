FİNANS

Tarım ürünleri ithalatı tarife kontenjanı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

Bosna Hersek menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları düzenlendi

Bosna Hersek menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları düzenlendi, tahsisat yöntemleri belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının, Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarife kontenjanı listesinde, alabalıklar, sazan balığı, tatlı mısır, çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, hububat ve ürünlerinden elde edilen gıda mamulleri, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri, taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti, dondurulmuş büyükbaş hayvan eti, koyun ve keçi etleriyle sığır, koyun, keçi gibi hayvanların yenilen sakatatı, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, buğday veya mahlut unu, ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil), ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal, karamel yer aldı.

Tebliğle tarife kontenjanı listesinde yer alan söz konusu ürünlerin tahsisat yöntemleri belirlendi.

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
Garanti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladıGaranti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladı
Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durduBetam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bosna-Hersek Ekonomi Bakanlığı resmi gazete tarife kontenjanı

En Çok Okunan Haberler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum

'Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı'

'Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

CHP'li Böke: Faizler, faizi azarlayarak, faizle kavga ederek düşürülemez

CHP'li Böke: Faizler, faizi azarlayarak, faizle kavga ederek düşürülemez

Garanti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladı

Garanti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladı

Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu

Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu

Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.