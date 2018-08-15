FİNANS

Tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

Bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları açıklandı

Bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, buğday ve mahlut için 750 bin ton, arpa ve mısır için 700'er bin ton, pirinç için 100 bin ton tarife kontenjanı açıldı ve bu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanacak.

Tarife kontenjanı dönemi buğday, mahlut ve arpa için 31 Mayıs 2019, mısır için 31 Temmuz 2019 ve pirinç için 31 Ağustos 2019'da sona erecek.

Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenecek.

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