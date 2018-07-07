FİNANS

Tarım ürünlerinin ithalatı

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 08:51 | Son Güncelleme

Bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları belirlendi

Ekonomi Bakanlığınca, çeşitli ülkelerden yapılan bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları açıklandı.

Avrupa Birliği çıkışlı, Arnavutluk, Fas, Filistin, Gürcistan, İran, İsrail, Karadağ, Makedonya, Mısır, Moldova, Morityus, Sırbistan, Şili, Tunus ve Ürdün menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğler, belirli bir dönemde Gümrük Vergisi'nde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalat miktarlarını düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Bakanlığı ithalat tarım tarife kontejanı

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