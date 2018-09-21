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"Tarım ve hayvancılık, her zaman bir numaralı sektör olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 19:45 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılık, her zaman bir numaralı sektör olacak. Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yetişecek gençlerimiz de ekonomiye katkı sağlayacaktır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılık, her zaman bir numaralı sektör olacak. Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yetişecek gençlerimiz de ekonomiye katkı sağlayacaktır." dedi.

Bursa Valiliği, Karacabey Ticaret Borsası ve Karacabey Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Harmanlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimle ilgili söyleyecek çok şey olduğunu söyledi.

Eğitime 2002 yılında ayrılan payın 10 milyar lira olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugün ise 140 milyar lira, yani 14 katı. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, güçlendikçe, atılımlarını güçlendirdikçe her alanda yatırımlarını sürdürmeye devam edecek." diye konuştu.

Türkiye'de 2002 yılından sonra bir paradigma değişikliği yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik. Gerçekten de artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Karacabey, verimli topraklarıyla adeta bir tarım deposudur. Bursa'nın gurur kaynağı ve kavşak noktasıdır. Sadece toprağından yetişen ürünleriyle değil, yanı sıra bu ürünlerine sağladığı yan sanayiyle de Türkiye'nin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz bir ilçemizdir. Bu noktada biz siyasetçiler olarak bütün desteğimizi, katkımızı ilçeye sunmaya devam edeceğiz."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Karacabey'in verimli tarım arazilerinde dört mevsim tarım yapılabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karacabey, tarımın dışında müthiş bir sanayi hamlesi ile gelişmeye devam eden bir ilçe. Bugün Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firmasından 14'ünün bulunduğu bir yer. Vergi rekortmenleri Bursa genelindeki listede, gelir ve kurumlar vergisinde iki tane Karacabeyli var. Bu da Karacabey'in ekonomisini ve gücünü gösteriyor. Önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılık, her zaman bir numaralı sektör olacak. Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yetişecek gençlerimiz de ekonomiye katkı sağlayacaktır."

Daha sonra 24 derslikli, 800 öğrenci kapasiteli okulun açılış kurdelesi kesildi.

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Karacabey TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

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