Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılık, her zaman bir numaralı sektör olacak. Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yetişecek gençlerimiz de ekonomiye katkı sağlayacaktır." dedi.

Bursa Valiliği, Karacabey Ticaret Borsası ve Karacabey Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Harmanlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimle ilgili söyleyecek çok şey olduğunu söyledi.

Eğitime 2002 yılında ayrılan payın 10 milyar lira olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugün ise 140 milyar lira, yani 14 katı. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, güçlendikçe, atılımlarını güçlendirdikçe her alanda yatırımlarını sürdürmeye devam edecek." diye konuştu.

Türkiye'de 2002 yılından sonra bir paradigma değişikliği yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: