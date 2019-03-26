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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim s

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak."


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Bekir Pakdemirli manisa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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