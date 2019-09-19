FİNANS

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak."

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 16:34 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak."


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