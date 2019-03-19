Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Katar'da fuar açılışına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışına katılarak, stantları gezdi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve 22 Mart'a kadar sürecek olan fuarın açılışına Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, Katarlı bakan ve yetkililerin yanı sıra Türkiye'den Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de katıldı.

Fuara katılan Türk firmalarının stantlarını gezerek bilgi alan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, basına yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Katar'da bulunmaktan dolayı son derece memnuniyet duyuyorum. Son derece iyi hazırlanmış bir fuar. Katar gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği konusunda son bir kaç yılda başına gelen bu musibetten dolayı da çok hızlı yol almış bir ülke. Ben özellikle Katar'ı bu konuda tebrik etmek istiyorum." dedi.

Tüm tarım ve hayvancılık konularını ele alan bu fuarda son derece yüksek katılımın olmasının Katar'ın potansiyelini gösterdiğini belirten Bakan Pakdemirli,"Son dönemde Türk firmalarının artarak fuara katılım göstermesi memnuniyet verici. Bugün neredeyse bütün Türk firmalarıyla ve bu fuardaki önemli firmalarla görüştük. Hasat firması dahil tüm firmalarla özellikle Katar'ın önemli firmalarıyla da konuştuk." diye konuştu.