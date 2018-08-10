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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Manisa'da

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 16:13 | Son Güncelleme

Bakan Bekir Pakdemirli: - "Bizim başımızda dirayetli bir lider var. Neye dayandı? Yargı darbesine, askeri darbeye dayandı, şimdi ekonomik darbeye hep birlikte dayanmaya çalışıyoruz" - "Bugünleri hızlı geçeriz diye umuyorum, bir şekilde de batıyla olan ilişkilerde bir baz oluşturuluyor hükümetimiz tarafından"

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bizim başımızda dirayetli bir lider var. Neye dayandı? Yargı darbesine, askeri darbeye dayandı, şimdi ekonomik darbeye hep birlikte dayanmaya çalışıyoruz." dedi.

Manisa programı kapsamında Saruhanlı ilçesindeki Mütevelli Mahallesi Camisi'nde cuma namazı kılan Bakan Pakdemirli, çıkışta bir çay bahçesinde vatandaşlarla görüştü, esnafı ziyaret etti.

AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret eden Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de AK Parti il başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Manisa teşkilatına zaman zaman geldiğini söyledi.

Seçimlerde aday adayı olan ama listeye giremeyen kişilerin partiden kopmaması gerektiğini belirten Pakdemirli, herkesin gönlünde bir aslanın yatabileceğini ama bazı şeylerin kişiselleştirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Pakdemirli, yerel seçimler için kapı kapı dolaşılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu seçim çocuklarımızın seçimi, yeni nesillerin seçimi, parti işi değil, geleceğimizin garantisi. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. Şimdi burada havlu atma şansımız yok. Bu sistemin oturması lazım, bunun için de en az 10 yıl lazım. AK Parti hizmet için var. Bizden sonra kim gelirse gelsin ama bizim başımızda dirayetli bir lider var. Neye dayandı? Yargı darbesine, askeri darbeye dayandı, şimdi ekonomik darbeye hep birlikte dayanmaya çalışıyoruz. Ben şimdi liderler arasında böyle bir güç görmüyorum. O yüzden bugün itibariyle bu sistemin oturması ve cumhuriyet kazanımlarının ötesinde yeni kazanımlar elde edebilmemiz için mutlaka inandığımız davanın yolunda yürümemiz gerekiyor."

- Daha fazla refah ve huzur

Pakdemirli, Türkiye'nin FETÖ, PKK, KCK, Hizbullah gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğini anımsatarak, Türkiye'de yaşayan kişilerin gidecek başka bir yerinin olmadığını, ülkenin daim olması için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Yeni hükümet sisteminin ülkeye daha fazla refah ve huzur getireceğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugünleri hızlı geçeriz diye umuyorum, bir şekilde de batıyla olan ilişkilerde bir baz oluşturuluyor hükümetimiz tarafından. Bu çalışmalar devam ediyor ve ekonomiyle ilgili kabinemiz, benim açıklamam doğru olmaz ama önemli paketler üzerinde çalışıyor. İnşallah ekonominin de rahatlatılması yerel seçimler öncesinde iyi bir adım olacaktır."

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de Manisalı olan Bakan Pakdemirli'yi memleketinde ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

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Bekir Pakdemirli manisa tarım ve orman bakanı

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