Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Ukrayna'da

KİEV (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinde Ukrayna ile tarım alanında bilgi ve tecrübelerini paylaşabileceğini belirterek, "Ukrayna ile karşılıklı tarımsal yatırımların artırılarak AB pazarında birlikte yer alma konuları iş birliğimiz için önemlidir." dedi.

Pakdemirli, Ukrayna'nın başkenti Kiev’de düzenlenen Ukrayna-Türkiye Tarım İş Forumu'nun açılışında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin stratejik ortağı ve Karadeniz komşusu Ukrayna ile ilişkileri başta ekonomi olmak üzere her alanda geliştirmek istediklerini söyledi.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliğinin çok sayıda alanda geliştiğini ifade eden Pakdemirli, "Ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi alanlarında her seviyede iş birliği halindeyiz." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 528 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Pakdemirli, "Bunun 1 milyar 104 milyon dolarlık kısmı tarımsal ticareti kapsamaktadır. Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen ortak hedefimiz olan 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için daha fazla gayret göstermemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.