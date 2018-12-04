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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Ukrayna'da

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 12:46 | Son Güncelleme

Bekir Pakdemirli: - "Ukrayna ile karşılıklı tarımsal yatırımların artırılarak AB pazarında birlikte yer alma konuları iş birliğimiz için önemlidir" - "(Ukrayna ile) Ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi alanlarında her seviyede iş birliği halindeyiz" - "Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen ortak hedefimiz olan 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için daha fazla gayret göstermemiz gerekmektedir"

KİEV (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinde Ukrayna ile tarım alanında bilgi ve tecrübelerini paylaşabileceğini belirterek, "Ukrayna ile karşılıklı tarımsal yatırımların artırılarak AB pazarında birlikte yer alma konuları iş birliğimiz için önemlidir." dedi.

Pakdemirli, Ukrayna'nın başkenti Kiev’de düzenlenen Ukrayna-Türkiye Tarım İş Forumu'nun açılışında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin stratejik ortağı ve Karadeniz komşusu Ukrayna ile ilişkileri başta ekonomi olmak üzere her alanda geliştirmek istediklerini söyledi.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliğinin çok sayıda alanda geliştiğini ifade eden Pakdemirli, "Ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi alanlarında her seviyede iş birliği halindeyiz." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 528 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Pakdemirli, "Bunun 1 milyar 104 milyon dolarlık kısmı tarımsal ticareti kapsamaktadır. Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen ortak hedefimiz olan 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için daha fazla gayret göstermemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, bölgenin güvenli bir limanı olarak, çevresindeki tüm sorunlara rağmen istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Pakdemirli, "2003 yılından bu yana ekonomisi yılda ortalama yüzde 5,9 büyüyen Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde istikrarlı büyüyen ülkeler kategorisindedir. Bir yandan önemli altyapı projelerini hayata geçirirken, diğer yandan istihdamda ve tarımda önemli teşvikler sağlayarak ülkemizin elde ettiği bu kalkınma ivmesini daha da hızlandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Türkiye’nin 52,2 milyar dolarlık tarımsal hasıla ve 17,6 milyar dolarlık tarımsal ihracat ile Avrupa’nın en büyük tarımsal gücü haline geldiğini vurgulayarak, "Bu potansiyelin tüm dost ülkeler ile paylaşılması konusunda üzerimize düşeni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Ürettiklerimizle sadece 80 milyon vatandaşımızın değil, ülkemize sığınan yaklaşık 4 milyon Suriyeli mültecinin ve 40 milyon turistin beslenme ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

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- AB sürecinde iş birliği

Bekir Pakdemirli, Türkiye ve Ukrayna’nın, AB katılım sürecini yürüten iki ülke olduğuna işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak tarım alanında bu süreçte her iki ülkenin ihtiyaç duyduğu bilgi ve tecrübe paylaşımı ve kurumsal altyapıların oluşturulması hususlarında iş birliğine açığız. Ukrayna ile karşılıklı tarımsal yatırımların artırılarak AB pazarında birlikte yer alma konuları da iş birliğimiz için önemlidir." diye konuştu.

Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne verdiği önemi de vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiğimiz desteği, Karadeniz havzasında güvenlik ve istikrarın muhafazası için de önemli görüyoruz. Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz. Tatar soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve durumlarının dünyaya duyurulması birincil önceliğimizdir."

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli altyapı tarım Ukrayna yatırım

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