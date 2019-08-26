Tarım ve Orman Bakanlığı ecdad yadigarına sahip çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Muş'un Malazgirt ilçesinde inşa edilen Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde bölgeye yapılan yatırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kurum olarak, Anadolu'nun topraklarının Türk yurdu olmasındaki en büyük mihenk taşı olan Muş'a yatırımların hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2019 yılları arasında Muş'a toplam 1 milyar 881 milyon 605 bin 905 liralık yatırım yapıldığı kaydedildi.

2003'ten bugüne kadar tamamlanan içme suyu tesisleriyle 193 bin kişinin ihtiyacını karşılayan yıllık 3,5 milyon metreküp içme suyunun temin edildiği vurgulanan açıklamada, "Tamamlanan Alparslan 1 Barajı ile toplamda 2 milyar 903 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşılmıştır. İnşaat safhasında olan Alparslan 2 Barajı, tamamlandığında 2 milyar 97 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak." ifadeleri kullanıldı.