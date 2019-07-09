Tarım ve Orman Bakanlığı, hizmetlerini dijital ortama taşıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması ve dijitalleştirilmesi amacıyla çeşitli tarım faaliyetleri ve uygulamaları ile hayvancılık alanında çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişiklik öngören düzenlemeler, Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık denetiminde bulunan bitki koruma, takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi, deney amaçlı kullanılan hayvanların refahı, gıda işletmelerinin kayıt onay işlemleri, gübrelerin piyasa gözetimi ve denetimi, organik tarımın esasları ve uygulanması, sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi ve veterinerlik hizmetleri gibi çeşitli alanlarda değişiklik öngören düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesine yönelik yönetmelikte yapılan düzenlemeyle hayvan sahipleri, ölen veya yeni doğan hayvanlarının il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirimlerini internet yoluyla yapabilecek.

Organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin düzenlemeyle de yetkilendirilecek kuruluşların çalışma izni için başvurularının e-Devlet'ten yapılmasının önü açılıyor.